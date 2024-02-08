В Тюмени неизвестные избили школьника из-за кадетской звезды на шапке

В Тюмени взрослые мужчины избили 16-летнего подростка

В Тюмени неизвестные мужчины избили 16-летних подростков из-за того, что им не понравилась шапка, одетая на одном из школьников. Инцидент произошел 5 февраля в Ново-Патрушево в подъезде дома.

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