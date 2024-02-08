В Тюмени неизвестные избили школьника из-за кадетской звезды на шапке

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По словам мамы одного из пострадавших подростков, мужчины отдыхали в пивном баре, расположенном по соседству. Драка попала на установленные в подъезде камеры видеонаблюдения.
«️Уже до подростков добрались дебоширы. Им просто не понравилась шапка на одном из молодых людей (шапка кадетская) и даже девушке досталось. Куда катится этот мир?
Дети направлялись домой от друзей (ребятам по 16 лет) и на выходе из подъезда к ним пристали эти „смельчаки“, они вышли из пивнушки покурить. Забрали у парня шапку и сказали давай 500 рублей — мы тебе её отдадим. Дело дошло до драки, а один из мужиков вообще разбил бутылку и с розочкой гонялся за мальчиком», — сообщили очевидцы.
«Наверное настало время создавать Народную дружину и чат " помощи» или «чат тревоги» для быстрого реагирования. Город не торопится с патрулем, а это уже необходимость. Страшно самим выходить из дома и детей одних отпускать», — посетовали горожане.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершенному преступлению.
Расследование уголовного дело находится под контролем прокурора Тюменской области Владислава Московских. Прокуратуре Ленинского округа поручено также провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени группа мужчин избила ветерана СВО за сделанное им замечание. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».