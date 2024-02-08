Ай да «Ольга»: Тюмень накроет мощный циклон из Гренландии

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
По прогнозам синоптиков, в тюменский регион «Ольга» принесет осадки и похолодание — в ближайшие дни ожидаются снегопады и понижение температуры воздуха до -14…-20. Ранее в области хозяйничал каспийский циклон — благодаря ему в начале этой недели в потеплело до 0….+3.
Наибольший урон «Ольга» нанесет центральной части России. В частности, в Москве ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков за сутки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году метеорологи обещают теплый и богатый на осадки февраль — среднесуточная температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы и составит -6…-15. В ближайшую неделю в регионе ожидается похолодание — уже в предстоящие входные дни столбики термометров опустятся до -14….-20. В среду и четверг, 14 и 15 февраля, в ночные часы метеорологи прогнозируют морозы до -26….-30.