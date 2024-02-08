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Published Сегодня, 06:16

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Updated Сегодня, 06:18

На Тюмень надвигается мощный циклон «Ольга» из Гренландии

Ай да «Ольга»: Тюмень накроет мощный циклон из Гренландии

8 февраля 2024, 06:16
Фото: тг-канал Роскосмос

На Тюмень надвигается мощный циклон «Ольга» из Гренландии

Снимки снежного циклона опубликовал на своей странице в тг-канале Роскосмос. По данным госкорпорации, он образовался на юге Гренландии и движется на Урал через Центральный федеральный округ.

По прогнозам синоптиков, в тюменский регион «Ольга» принесет осадки и похолодание — в ближайшие дни ожидаются снегопады и понижение температуры воздуха до -14…-20. Ранее в области хозяйничал каспийский циклон — благодаря ему в начале этой недели в потеплело до 0….+3.

Наибольший урон «Ольга» нанесет центральной части России. В частности, в Москве ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков за сутки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году метеорологи обещают теплый и богатый на осадки февраль — среднесуточная температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы и составит -6…-15. В ближайшую неделю в регионе ожидается похолодание — уже в предстоящие входные дни столбики термометров опустятся до -14….-20. В среду и четверг, 14 и 15 февраля, в ночные часы метеорологи прогнозируют морозы до -26….-30.

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