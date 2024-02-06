На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы

В начале следующей неделе морозы усилятся — в ночные часы во вторник термометры опустятся до -27. В четверг, 15 февраля, максимальная температура воздуха днем составит -20…-21, в вечернее время суток похолодает до -31. В пятницу, 16 февраля, в Тюмень вернутся снегопады и потеплеет до -19…-23.