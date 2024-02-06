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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы

На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы

6 февраля 2024, 08:06
Фото: 1MI
В Тюмень после плюсовой температуры придут морозы. Похолодание до -31 ожидается на следующей неделе.
Фото: Gismeteo

По прогнозам синоптиков Gismeteo, околонулевая температура воздуха в областной столице, снег с дождем, гололедные явления сохранятся в течение ближайших двух дней. В четверг, 8 февраля, немного похолодает — столбики термометров опустятся до -4….-7.

В пятницу и выходные дни метеорологи обещают снегопады, понижение температуры воздуха до -13…-20.

В начале следующей неделе морозы усилятся — в ночные часы во вторник термометры опустятся до -27. В четверг, 15 февраля, максимальная температура воздуха днем составит -20…-21, в вечернее время суток похолодает до -31. В пятницу, 16 февраля, в Тюмень вернутся снегопады и потеплеет до -19…-23.

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