На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По прогнозам синоптиков Gismeteo, околонулевая температура воздуха в областной столице, снег с дождем, гололедные явления сохранятся в течение ближайших двух дней. В четверг, 8 февраля, немного похолодает — столбики термометров опустятся до -4….-7.
В пятницу и выходные дни метеорологи обещают снегопады, понижение температуры воздуха до -13…-20.
В начале следующей неделе морозы усилятся — в ночные часы во вторник термометры опустятся до -27. В четверг, 15 февраля, максимальная температура воздуха днем составит -20…-21, в вечернее время суток похолодает до -31. В пятницу, 16 февраля, в Тюмень вернутся снегопады и потеплеет до -19…-23.