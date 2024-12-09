После скандала с пытками: полицейских с Тульской распустили, двое отправились на СВО

Напомним, что двух сотрудников этого подразделения обвинили в пытках. Предполагалось, что они всю ночь избивали молодого человека и пытали его током. Пострадавшего принудили дать показания о том, что он якобы совершил угон своего и других транспортных средств. После этого его поместили в изолятор временного содержания. В ходе судебного процесса не удалось собрать достаточно улик, чтобы арестовать подозреваемого, доказательств, кроме его собственных признаний, не было.