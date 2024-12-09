После скандала с пытками: полицейских с Тульской распустили, двое отправились на СВО

Posted 9 декабря, 06:46
Published 9 декабря, 06:46
Modified 9 декабря, 06:48
Updated 9 декабря, 06:48
Инсайдер «Нашего города» сообщил о том, что в конце октября-начале ноября был расформирован ОРПОН УУР УМВД России по Тюменской области численностью около 20 сотрудников (подразделение на Тульской).
«2 сотрудника направились в октябре в зону СВО. Часть оставшегося состава переводят в отдел по раскрытию преступлений против собственности УУР УМВД России по Тюменской области, а часть распределят по отделам уголовного розыска отделов полиции УМВД России по г. Тюмени», — сообщает источник.
Напомним, что двух сотрудников этого подразделения обвинили в пытках. Предполагалось, что они всю ночь избивали молодого человека и пытали его током. Пострадавшего принудили дать показания о том, что он якобы совершил угон своего и других транспортных средств. После этого его поместили в изолятор временного содержания. В ходе судебного процесса не удалось собрать достаточно улик, чтобы арестовать подозреваемого, доказательств, кроме его собственных признаний, не было.
«Как стало известно из представленных суду материалов, по ул. Тульской в Тюмени обвиняемые, при задержании подозреваемого в совершении преступления, превысили свои должностные полномочия», — сообщала пресс-служба тюменских судов.
О полицейском отделении на Тульской ходит множество слухов. Многие считают, что в этом отделении якобы уже много лет применяют пытки для получения признательных показаний. Однако ранее не было никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения, поэтому возбуждение дела против двух сотрудников отделения вызвало огромный резонанс.
Однако подробности дела неизвестны, так как местом инкриминируемого подсудимым деяния является режимный объект, из-за чего рассмотрение проходило в особом режиме.
Так как фигуранты дела о пытках предположительно отправились на СВО, уголовное дело пока может быть приостановлено, о чем «Нашему городу» рассказал адвокат Павел Руснаков.
«Не так давно в сентябре внесли изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Раньше можно было по УПК на этапе следствия уходить на СВО или после приговора. А теперь возможно уйти на СВО прямо из зала суда. Идешь в военкомат, заключаешь контракт, далее суд делает запрос в военкомат или в воинскую часть. Получается соответствующий ответ, и после этого дело приостанавливается», — объясняет адвокат.
Правозащитник также рассказал о том, что после возвращения обвиняемых могут прекратить ранее возбужденное уголовное дело. На это также влияют и ранения, полученные на фронте. А потому логического завершения дела силовиков на Тульской может и не быть.
Стоит отметить, что, заключая контракт, лица, которые находятся в статусе обвиняемых, обычно направляются на передовые позиции.
В Тюмени в последние годы фигуранты уголовных дел и люди, получившие обвинительный приговор, выступают с жалобами на пытки. Осуждённый за действия сексуального характера Михаил Губин утверждал, что его пытали электрическим током. Первоначально он признался в совершении преступления, однако позже отказался от своих показаний. По его словам, в отделении полиции его избивали, унижали и угрожали изнасилованием и применением электрического тока.
«Мне сообщили, что в таких случаях люди теряют сознание, а затем их приводят в чувство и продолжают избивать. Сотрудник, находившийся рядом, начал искать „палку-жопотычку“ и угрожать, что воткнёт её мне в задний проход, а также угрожал применить электрошокер», — указано в одной из экспертиз Губина.
Родственники и знакомые людей, заявивших о пытках, несколько раз обращались в Генпрокуратуру, чтобы привлечь внимание к тюменской проблеме. Сообщалось, что специалисты ведомства приедут в Тюмень с проверкой.
Вскоре после известий о проверке стало известно, что в Ленинский суд поступило дело о превышении полномочий полицейских с Тульской. Однако сейчас фигуранты ушли на СВО, а отдел по неизвестным причинам расформировали.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Уватском районе Тюменской области 41-летний мужчина, избивший соседа деревянной битой, получил полгода лишения свободы условно.