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Posted 6 декабря, 04:36

Published 6 декабря, 04:36

Modified 6 декабря, 04:38

Updated 6 декабря, 04:38

Перед судом предстанет тюменец, призывавший к терактам и насилию над президентом

Призывал к насилию над президентом: тюменца будут судить за посты в соцсетях

6 декабря 2024, 04:36
Фото: 1MI. Перед судом предстанет тюменец, призывавший к терактам и насилию над президентом

Перед судом предстанет тюменец, призывавший к терактам и насилию над президентом

Сотрудники РУФСБ по Тюменской области нашли тюменца, который регулярно публиковал посты, призывавшие к массовым беспорядкам, смене власти и насилию в отношении президента России и сотрудников ФСБ. Ему грозит 7 лет лишения свободы.

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области собрали информацию, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Тюмени.

«Гражданин Тюмени неоднократно публиковал в открытом доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В частности, он пропагандировал применение насилия в отношении главы государства, сотрудников Федеральной службы безопасности и смену власти в стране путём совершения террористических актов или других действий, которые могут привести к гибели людей и вызвать панику среди населения», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.

В отношении тюменца уже было возбуждено уголовное дело по статьям за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Теперь фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Тюменца арестовали за пропаганду экстремизма в социальных сетях
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что администрация Тюмени объявила тендер на поиск исполнителя, который создаст информационные материалы по предотвращению экстремизма на четырёх иностранных языках. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок, его стоимость составляет 80 тысяч рублей.

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