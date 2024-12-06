Призывал к насилию над президентом: тюменца будут судить за посты в соцсетях

Ранее «Наш город» сообщал о том, что администрация Тюмени объявила тендер на поиск исполнителя, который создаст информационные материалы по предотвращению экстремизма на четырёх иностранных языках. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок, его стоимость составляет 80 тысяч рублей.