Призывал к насилию над президентом: тюменца будут судить за посты в соцсетях

Posted 6 декабря, 04:36
Published 6 декабря, 04:36
Modified 6 декабря, 04:38
Updated 6 декабря, 04:38
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области собрали информацию, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Тюмени.
«Гражданин Тюмени неоднократно публиковал в открытом доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В частности, он пропагандировал применение насилия в отношении главы государства, сотрудников Федеральной службы безопасности и смену власти в стране путём совершения террористических актов или других действий, которые могут привести к гибели людей и вызвать панику среди населения», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.
В отношении тюменца уже было возбуждено уголовное дело по статьям за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Теперь фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что администрация Тюмени объявила тендер на поиск исполнителя, который создаст информационные материалы по предотвращению экстремизма на четырёх иностранных языках. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок, его стоимость составляет 80 тысяч рублей.