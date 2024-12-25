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Posted 25 декабря, 12:12

Published 25 декабря, 12:12

Modified 25 декабря, 12:18

Updated 25 декабря, 12:18

Владелец Тобольского лагеря, где дети отравились хлором, отправлен в СИЗО

Владелец Тобольского лагеря, где дети отравились хлором, отправлен в СИЗО

25 декабря 2024, 12:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Алмаз Речапов, владелец базы отдыха «Сказка» в Тобольске был задержан силовиками. По решению суда ему избрана мера пресечения за халатность. Он отправится в СИЗО.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, обвиняемый был доставлен в зал заседания, где ему было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ. Выполнение или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Заключен под стражу владелец базы отдыха до 22 февраля 2025 года включительно.

Напомним, что отравление на базе отдыха произошло на этой неделе. 15 детей, среди которых младенец, а также двое взрослых, после купания в бассейне пожаловались на покраснения и болезненные ощущения. Как выяснилось, все они отравились хлором. С химическими ожогами все были доставлены в больницу, им оказали всю необходимую помощь.

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После случившегося делом заинтересовались в прокуратуре и Следственном Комитете, дело на личном контроле держит глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в тюменец едва не умер от отравления выхлопными газами в гараже.

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