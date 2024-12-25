Владелец Тобольского лагеря, где дети отравились хлором, отправлен в СИЗО

Напомним, что отравление на базе отдыха произошло на этой неделе. 15 детей, среди которых младенец, а также двое взрослых, после купания в бассейне пожаловались на покраснения и болезненные ощущения. Как выяснилось, все они отравились хлором. С химическими ожогами все были доставлены в больницу, им оказали всю необходимую помощь.