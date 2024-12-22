Итоги недели: отравление детей парами хлора, забастовка таксистов и поджоги

Posted 22 декабря, 12:29
Published 22 декабря, 12:29
Modified 22 декабря, 12:31
Updated 22 декабря, 12:31
В Тобольске в субботу, 21 декабря, 15 детей, в том числе трехмесячный малыш, попали в больницу после купании в бассейне на базе отдыха «Сказка». По предварительным данным, они отравились парами хлора.
Все ребята находились на Дне рождения 11-летнней девочки. Об этом рассказала мама одного из пострадавших. Именинница решила отпраздновать День рождения в «Сказке», так как занимается плаванием. Дети купались в бассейне на протяжении четырех часов, после чего почувствовали себя плохо. В итоге всех ребят увезли в больницу.
По словам управляющей базы отдыха Елены, группа детей в сопровождении двух взрослых женщин заселились в «Сказку» утром в субботу. В помещении, которое им предоставили, пахло хлором, но, несмотря на это, отдыхающие отказались переселяться.
По данным сотрудников базы отдыха, обработка бассейнов хлором на базе отдыха проводится ежедневно — до восьми часов утра. По словам Елены, после инцидента директор базы лично проверил воду — превышение показателей хлора не зафиксировано.
В настоящее время по факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования уголовного дела находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Детей, попавших в больницу с признаками отравления хлором, уже готовят к выписке. Состояние всех ребят стабильное.
На этой неделе в Тюмени было зарегистрировано три пожара в доме по улице Первооткрывателей — там горели электрощитовые. На месте ЧП были обнаружены следы горючего.
«В коллекторном шкафу в 3-й парадной на 4 этаже нашли остатки горючего материала, здесь был очаг возгорания. Из-за жара оплавились бирки и пластик на приборах учета», — сообщили в УК «Горизонт».
В настоящее по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Поджог». Ход расследования находится на контроле прокуратуры Тюменской области.
Еще один случай поджога был зарегистрирован на этой неделе в Тобольске — накануне там неизвестные подожгли снегоуборочную машину на базе РЖД. В настоящее время злоумышленников уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов
В целом за последние двое суток в России было зарегистрировано более десятка поджогов. В частности, 20 декабря в Бутово подожгли полицейскую машину, в этот же день в Москве подожгли отделение банка на бульваре Яна Райниса.
В Красноярске студентка подожгла банк, в Твери неизвестный облил бензином и поджег припаркованную полицейскую «газель». В Ростове-на-Дону мужчина устроил пиротехническое шоу в отделении банка, в Санкт-Петербурге две бабушки подожгли полицейскую машину, также в Санкт-Петербурге пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость, а затем подожгла.
По данным ТАСС, нарушители задержаны. В настоящее время по этим фактам проводятся разбирательства.
По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, основными факторами роста коммунальных тарифов стали инфляция и подорожание энергоресурсов.
«С 1 января 2025 года тарифы ЖКХ в Тюменской области останутся на прежнем уровне. Вместе с тем с 1 июля 2025 года произойдет повышение стоимости коммунальных услуг. В Тюменской области на 2025 год установлено ограничение роста коммунальных платежей до 10,9% с отклонением 2,1%. Для потребителя это означает, что практически во всех муниципалитетах региона рост коммунальных платежей не превысит 13%», — отметил Карташков.
По его словам, исключением станут города Тюмень, Тобольск, а также Исетский и Тюменский районы, где реализуются крупные концессионные соглашения и инвестиционные программы, направленные на обеспечение бесперебойного и качественного тепло- и водоснабжения, водоотведения.
В частности, в Тюмени в отопительный сезон коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц (на примере квартиры площадью 54 квадратных метра и трех проживающих). Предельный индекс роста, 19%, затронет только 8% жителей Тюмени, проживающих в домах, которые получают тепловую энергию от магистральны тепловых сетей.
В Тобольске максимальный рост коммуналки составит 17,9%, в Исетском и Тюменском районах — 18,6% и 19,1% соответственно.
Водители сервиса из других регионов не поддержали инициативу тюменцев и отказались принимать участие в бунте. По словам инсайдеров, тюменские таксисты нашли поддержку лишь в Югре, на Ямале ив Челябинской области.
«Онлайн-забастовка тюменских таксистов анонсировалась как нечто грандиозное. Акция, должна была привлечь внимание руководства „Яндекса“ и сделать условия работы лучше. Но на деле несостоявшаяся забастовка показала, что большую часть таксистов все устраивает: они работают, зарабатывают и, в принципе, довольны жизнью», — пояснил владелец одного из тюменских таксопарков.
Информация о подготовке к акции таксистов против «Яндекс Go» появилась в начале декабря. Водители планировали массово отказаться от использования приложения с целью влияния на ценовую политику агрегатора.
Таксисты требовали установить минимальную стоимость поездки в размере 200 рублей, ликвидацию тарифа «Вместе», ввести отображение конечной точки маршрута при заказе (сейчас она отражается только после начала поездки). Кроме того, в числе предъявляемых требований: предоставление оплачиваемых отпусков и больничных.
Забастовку водители планировали провести в срок до 20 декабря. Однако перед самым мероприятием по неизвестной причине водители, раньше давшие согласие на участие в бунте, начали массово отказываться. В итоге запланированная акция не состоялась.
В этом году уровень воды в реке Тура вновь упал до отрицательных значений. Горожане с тревогой наблюдали за тем, как на месте некогда полноводной и глубокой реки появляются островки суши. Сейчас река промерзла, однако впереди Туру ждет еще много испытаний.
Как говорит гидролог Сергей Демченко, маловодье увеличивает вероятность глубокого промерзания реки.
«В таких условиях уменьшается доступ кислорода для рыб и других обитателей реки, что может привести к массовому замору. Нарушается зимовка водных организмов и микроэкосистем, что влияет на биоразнообразие», — говорит специалист.
Ученый предупреждает, что нехватка воды может нарушить цепочку кормления: гибель мальков, водных насекомых и растительности приведёт к снижению численности рыбы.
В новогоднюю ночь в Тюменской области ожидается аномально теплая погода — температура воздуха будет превышать климатическую норму на 6 градусов. Последний раз такие аномалии были зарегистрированы в 2003 году.
«Температурный график декабря 2024 года идет практически нога в ногу с рекордным графиком декабря 2003 года. Как минимум еще две недели в городе будет сохраняться преобладание теплой погоды с небольшим количеством осадков и с умеренными и непродолжительными похолоданиями», — рассказал «Нашему Городу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозам метеоролога, в ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров не опустятся ниже -3….-8. В первый день 2025 года в областной столице похолодает до -15…-17, 2 января вновь потеплеет до -3…-8.
«В период новогодних каникул ожидаются кратковременные похолодания до -15 только 1, 4 и 5 января. При этом, даже до -20 температура воздуха не опустится. В остальные дни среднесуточная температура воздуха составит -2…-8. Ожидаются умеренные осадки в виде снега, казусы в виде дождя маловероятны», — отметил Александр Шувалов.