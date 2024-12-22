Итоги недели: отравление детей парами хлора, забастовка таксистов и поджоги

Все ребята находились на Дне рождения 11-летнней девочки. Об этом рассказала мама одного из пострадавших. Именинница решила отпраздновать День рождения в «Сказке», так как занимается плаванием. Дети купались в бассейне на протяжении четырех часов, после чего почувствовали себя плохо. В итоге всех ребят увезли в больницу.