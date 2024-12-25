«Я тебя сейчас убью»: в тюменской школе учитель набросилась на ребенка. ВИДЕО

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре этого года в школе селе Луговое в туалете учебного заведения была жестоко избита ученица восьмого класса. Директор школы получила выговор, а также была оштрафована на 10 тысяч рублей. В адрес главы района было внесено представление об устранении нарушений закона.