«Я тебя сейчас убью»: в тюменской школе учитель набросилась на ребенка. ВИДЕО

Posted 25 декабря, 06:59
Published 25 декабря, 06:59
Modified 25 декабря, 07:43
Updated 25 декабря, 07:43
В сети опубликовали видео, на котором запечатлен конфликт между учителем и ребенком. По словам очевидцев, инцидент в общеобразовательном учреждении произошел на уроке русского языка 24 декабря. Причиной конфликта стало баловство ребят во время занятий.
«Прошу компетентные органы вновь обратить внимание на Луговскую среднюю школу. После скандала с избиением ученицы другими учениками в туалете, были проведены массовые проверки школы по всем статьям. Но, на поведение учителей никто внимание не обратил. Так, учитель русского языка и литературы на своих уроках позволяет вести себя в отношении учеников неподобающим образом», — сообщил автор опубликованного в сети видеоролика.
По информации департамента образования Тюменской области, по данному факту уже проведена проверка, по итогам которой педагог уволен. Также делом заинтересовалась прокуратура Тюменской области — в настоящее время ведется работа по проверке исполнения законодательства об образовании, по ее результатам будет дана оценка действиям (бездействию) администрации школы, при наличии оснований — приняты меры реагирования.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре этого года в школе селе Луговое в туалете учебного заведения была жестоко избита ученица восьмого класса. Директор школы получила выговор, а также была оштрафована на 10 тысяч рублей. В адрес главы района было внесено представление об устранении нарушений закона.