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Posted 20 декабря, 12:42

Published 20 декабря, 12:42

Modified 20 декабря, 12:44

Updated 20 декабря, 12:44

Тюменцам помогут найти пропавших на СВО родных, а на мигрантов устроили облаву

Тюменцам помогут найти пропавших на СВО родных, а на мигрантов устроили облаву

20 декабря 2024, 12:42
Фото: 1MI.
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Тюменцам помогут найти пропавших на СВО родных после прямой линии с Владимиром Путиным. Тем временем, силовики устроили на мигрантов облаву, все нарушители привлечены к ответственности.

В Тюмени на мигрантов устроили облаву

В Тюменской области состоялся очередной профилактический рейд. Силовики проверяли торговые павильоны, рынки, оптовые базы и стройки. Они выявили 25 нарушений миграционного законодательства.

12 иностранцев нарушили режим пребывания на территории России, еще 6 предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учета, а 2 граждан трудились без патента. Всех привлекли к ответственности.

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Власти прокомментировали грядущий рост тарифов на коммунальные услуги

По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, основными факторами роста коммунальных тарифов (в следующем году) станут инфляция и подорожание энергоресурсов.

Так, в Тюмени в отопительный сезон коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц (на примере квартиры площадью 54 квадратных метра и трех проживающих). В Тобольске максимальный рост коммуналки составит 17,9%, в Исетском и Тюменском районах — 18,6% и 19,1% соответственно.

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Тюменцам помогут найти пропавших на СВО родных

Жителям Тюменской области в поисках родственников, пропавших на СВО, поможет филиал фонда «Защитники Отечества». Родственники бойцов, участвующих в специальной военной операции, могут обратиться в фонд и сдать генетический материал.

Полученный генетический материал войдет в базу данных. Розыскная карта будет пополняться (причем не нужно, чтобы человек был официально признан пропавшим без вести, достаточно того, что солдат не выходит на связь более месяца).

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Директору тюменского драмтеатра продлили меру пресечения

Директору тюменского драмтеатра Сергею Осинцеву продлили запрет на определенные действия до 21 февраля следующего года.

Напомним, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин летом 2024 года были арестованы по подозрению в мошеннических действиях. Им предъявили обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей. По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход.

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