Тюменцам помогут найти пропавших на СВО родных, а на мигрантов устроили облаву

Posted 20 декабря, 12:42
Published 20 декабря, 12:42
Modified 20 декабря, 12:44
Updated 20 декабря, 12:44
В Тюменской области состоялся очередной профилактический рейд. Силовики проверяли торговые павильоны, рынки, оптовые базы и стройки. Они выявили 25 нарушений миграционного законодательства.
12 иностранцев нарушили режим пребывания на территории России, еще 6 предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учета, а 2 граждан трудились без патента. Всех привлекли к ответственности.
По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, основными факторами роста коммунальных тарифов (в следующем году) станут инфляция и подорожание энергоресурсов.
Так, в Тюмени в отопительный сезон коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц (на примере квартиры площадью 54 квадратных метра и трех проживающих). В Тобольске максимальный рост коммуналки составит 17,9%, в Исетском и Тюменском районах — 18,6% и 19,1% соответственно.
Жителям Тюменской области в поисках родственников, пропавших на СВО, поможет филиал фонда «Защитники Отечества». Родственники бойцов, участвующих в специальной военной операции, могут обратиться в фонд и сдать генетический материал.
Полученный генетический материал войдет в базу данных. Розыскная карта будет пополняться (причем не нужно, чтобы человек был официально признан пропавшим без вести, достаточно того, что солдат не выходит на связь более месяца).
Директору тюменского драмтеатра Сергею Осинцеву продлили запрет на определенные действия до 21 февраля следующего года.
Напомним, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин летом 2024 года были арестованы по подозрению в мошеннических действиях. Им предъявили обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей. По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход.