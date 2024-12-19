В Тюмени детсады принимают мигрантов на работу, а в Тобольске волки вышли на охоту

После всплеска негодования руководители дошкольного учреждения объяснили, что наймом персонала, не касающегося прямой работы с детьми, занимается не руководство учреждения, а сторонние компании. Свою кадровую политику они выстраивают независимо от того, как к этому относится детский сад.