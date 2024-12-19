В Тюмени детсады принимают мигрантов на работу, а в Тобольске волки вышли на охоту

Posted 19 декабря, 12:59
Published 19 декабря, 12:59
Modified 19 декабря, 13:02
Updated 19 декабря, 13:02
Стало известно, что индустриальный парк «Рощино» появится в районе аэропорта в следующем году и займет 15,6 гектаров. Резиденты индустриального парка смогут сами выбрать торговые помещения и землю для дальнейшего строительства.
Под «Московский» индустриальный парк отведут 71,75 гектаров рядом с федеральной трассой Тюмень — Екатеринбург в районе поселка Московский.
В одном из детсадов Тюмени ищут уборщиков. Рассматривается вариант найма иностранных граждан, в том числе мигрантов. Заработная плата — 30 тысяч рублей.
После всплеска негодования руководители дошкольного учреждения объяснили, что наймом персонала, не касающегося прямой работы с детьми, занимается не руководство учреждения, а сторонние компании. Свою кадровую политику они выстраивают независимо от того, как к этому относится детский сад.
Появилась информация, что волки пробрались в частный дом на улице Володарского в Тобольске и удавили больше 30 кроликов. Хозяева боятся, что волки вернутся за курами, к которым не смогли пробраться с первого раза, и предупреждают соседей об опасности.
При этом важно отметить, что люди с волками не сталкивались. Сообщений о прямых контактах с животными тоже еще не было.
В страшной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе пострадали двое детей. Выяснилось, что женщина-водитель не справилась с управлением и улетела с дороги в кювет. Машина перевернулась.
Восьмилетний мальчик и четырехмесячная девочка находились на заднем сиденье авто в детских удерживающих устройствах. Пострадавших увезли в больницу.