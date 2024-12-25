Суд оправдал тюменского депутата Андрея Кима и приговорил его к двум годам колонии

Posted 25 декабря, 05:40
Published 25 декабря, 05:40
Modified 25 декабря, 05:54
Updated 25 декабря, 05:54
В Тюменской области разгорелся скандал, связанный с коррупцией, в центре которого оказался депутат городской думы Андрей Ким. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. Следственные органы смогли прекратить его противоправную деятельность в июне 2024 года.
По данным следствия, Ким, занимая должность депутата, неоднократно получал деньги от бизнесменов в обмен на содействие в получении государственных контрактов и субсидий.
В апреле того же года директор строительной компании «Александрия» обратился к Киму с просьбой помочь оформить документы для проведения капитального ремонта двух многоквартирных домов в Тюмени. В ответ на это депутат согласился помочь и получил от предпринимателя три миллиона рублей. Эти средства должны были быть использованы для передачи взятки сотрудникам МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства». Однако Ким решил оставить деньги себе, не передав их по назначению.
Следствие предполагает, что депутат использовал свои полномочия для продвижения интересов определенных компаний, которые выигрывали тендеры на выполнение работ по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры. В ответ бизнесмены передавали ему взятки, которые он получал наличными или через цепочку подконтрольных фирм.
6 июня 2024 года Андрей Ким был арестован, и на заседании городской думы его досрочно лишили депутатского мандата. Вначале суд избрал для него домашний арест, но позже решение было изменено, и он оказался в следственном изоляторе.
Дело против Кима стало результатом работы региональных подразделений ФСБ и прокуратуры. Однако на этом история не закончилась. В процессе расследования дела, связанного с коррупцией, правоохранители получили информацию, которая привела к появлению новых обвинений против депутата. Речь идет о попытке мошенничества, связанного с действиями, совершенными в доме бывшего депутата.
В декабре 2024 года депутат был задержан на своём рабочем месте. В ходе обыска в его кабинете и доме были обнаружены крупные суммы наличных денег, документы, подтверждающие его участие в коррупционных схемах, а также записи разговоров с предпринимателями.
Однако позже его обвинили ещё по одной статье, не связанной с его профессиональной деятельностью.
В ходе расследования уголовного дела, связанного с попыткой мошенничества в доме бывшего депутата, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 16 патронов для нарезного огнестрельного оружия, которые, как установлено, Ким незаконно хранил с 2022 года. Эти боеприпасы якобы не были зарегистрированы, и их хранение без соответствующих документов является серьезным нарушением закона. По решению суда на имущество подозреваемого был наложен арест.
В процессе судебного разбирательства, проходившего в Центральном районном суде, было установлено, что Андрей Ким совершил преступление, которое подпадает под часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступление заключалось в попытке совершить мошенничество в особо крупном размере.
Суд признал Кима виновным и вынес приговор, согласно которому он был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с него был взыскан штраф в размере 500 000 рублей в пользу государства.
Тем не менее, по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касалась обвинения в незаконном хранении оружия, Ким был оправдан. В ходе расследования не было выявлено состава преступления в его действиях.
Кроме того, суд постановил, что Ким имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба, причиненного уголовным преследованием по делу о незаконном хранении оружия.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что общая сумма арестованного имущества, принадлежащего заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и руководителю ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку, обвиняемых в коррупционном сговоре, составляет примерно 150 миллионов рублей.