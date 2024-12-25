Суд оправдал тюменского депутата Андрея Кима и приговорил его к двум годам колонии

В апреле того же года директор строительной компании «Александрия» обратился к Киму с просьбой помочь оформить документы для проведения капитального ремонта двух многоквартирных домов в Тюмени. В ответ на это депутат согласился помочь и получил от предпринимателя три миллиона рублей. Эти средства должны были быть использованы для передачи взятки сотрудникам МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства». Однако Ким решил оставить деньги себе, не передав их по назначению.