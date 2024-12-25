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Posted 25 декабря, 05:03

Published 25 декабря, 05:03

Modified 25 декабря, 05:06

Updated 25 декабря, 05:06

Житель Омска обманул пенсионеров из тюменского села.

Мошенничество на миллионы: житель Омска обманул пенсионеров из тюменских сел

25 декабря 2024, 05:03
Фото: 1MI. Житель Омска обманул пенсионеров из тюменского села.

Житель Омска обманул пенсионеров из тюменского села

Сюжет
Суд
23-летний житель Омска Оятилло Дусматов вступил в сговор, чтобы похищать деньги у пожилых жителей Абатского, Казанского и Бердюжского районов. Преступники действовали по отработанной схеме: они звонили потерпевшим, сообщая ложную информацию о якобы произошедших ДТП с участием их родственников.

Абатский районный суд вынес приговор 23-летнему жителю Омска Оятилло Дусматову, признанному виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Молодой человек был осужден на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за участие в обманной схеме, которая нанесла ущерб пенсионерам из трех районов Тюменской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в феврале 2024 года Дусматов вступил в преступный сговор с неизвестными лицами с целью совершения мошеннических действий в отношении пожилых людей, проживающих в Абатском, Казанском и Бердюжском районах.

Злоумышленники использовали отработанную схему: они звонили своим жертвам и сообщали ложные сведения о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием их родственников. Чтобы избежать уголовной ответственности, преступники убеждали пенсионеров передать им крупные денежные суммы.

Дусматов выступал в роли курьера, который получал наличные от обманутых жертв. Зачисляя средства на счета организаторов мошенничества, он оставлял себе часть суммы в качестве вознаграждения. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 2,1 миллиона рублей.

В дополнение к уголовному наказанию суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 1,6 миллиона рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени злоумышленники похитили у бизнесмена, известного своими коррупционными связями, крупную сумму — 10 миллионов рублей. «Представители правоохранительных органов», связавшиеся с предпринимателем, предложили ему перевести деньги на защищённый счёт.

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