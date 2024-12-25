Мошенничество на миллионы: житель Омска обманул пенсионеров из тюменских сел

Posted 25 декабря, 05:03
Published 25 декабря, 05:03
Modified 25 декабря, 05:06
Updated 25 декабря, 05:06
Абатский районный суд вынес приговор 23-летнему жителю Омска Оятилло Дусматову, признанному виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Молодой человек был осужден на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за участие в обманной схеме, которая нанесла ущерб пенсионерам из трех районов Тюменской области.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в феврале 2024 года Дусматов вступил в преступный сговор с неизвестными лицами с целью совершения мошеннических действий в отношении пожилых людей, проживающих в Абатском, Казанском и Бердюжском районах.
Злоумышленники использовали отработанную схему: они звонили своим жертвам и сообщали ложные сведения о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием их родственников. Чтобы избежать уголовной ответственности, преступники убеждали пенсионеров передать им крупные денежные суммы.
Дусматов выступал в роли курьера, который получал наличные от обманутых жертв. Зачисляя средства на счета организаторов мошенничества, он оставлял себе часть суммы в качестве вознаграждения. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 2,1 миллиона рублей.
В дополнение к уголовному наказанию суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 1,6 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени злоумышленники похитили у бизнесмена, известного своими коррупционными связями, крупную сумму — 10 миллионов рублей. «Представители правоохранительных органов», связавшиеся с предпринимателем, предложили ему перевести деньги на защищённый счёт.