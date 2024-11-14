Никогда не сообщайте эти цифры. Мошенники придумали новые способы обмана россиян

Posted 14 ноября, 14:44
Published 14 ноября, 14:44
Modified 14 ноября, 14:46
Updated 14 ноября, 14:46
Специалисты предупреждают, что аферисты становятся все изощреннее, используя доверие людей и новые методы для обмана.
В этой статье мы расскажем о способах, которые в последнее время часто начали пользоваться мошенники в попытках заполучить деньги и личные данные граждан, а также дадим полезные советы, как избежать попадания в ловушку и защитить свои финансы и информацию.
Бесплатный сыр есть только в мышеловке. К этому выводу пришли несколько наивных россиян, ставших жертвами новой схемы мошенничества. Под видом курьерской службы злоумышленники приносят людям цветы, а затем оставляют их без денег и с кредитами.
Спустя сутки мошенники перезванивают получателям, выдавая себя за сотрудников той самой службы, которая доставила букет, и с доброжелательным тоном сообщают, что курьер накануне не успел завершить оформление некоторых процедур.
«Руководство требует строгой отчетности», поэтому необходимо всего лишь продиктовать «код получения доставки», который был отправлен СМС-сообщением на номер получателя. Ничего не подозревающий человек, доверяя мошенникам, сообщает им нужные цифры.
«С помощью данного СМС-кода мошенники получают доступ к персональным данным жертвы, что дает им возможность оформить на ее имя кредиты», — сообщает официальный Telegram-канал МВД «Вестник киберполиции России».
Киберполиция настоятельно рекомендует гражданам России проявлять внимательность. Одна из самых распространенных схем мошенников — это запрос кодов из СМС. Если вы сообщите этот код, ваши личные данные окажутся под угрозой.
В одном из российских банков была выявлена новая мошенническая схема, направленная на получение доступа к аккаунтам граждан на государственных порталах через обманные уловки, передает «Коммерсант».
Сначала злоумышленники, выдавая себя за сотрудников почты, просят сообщить код из SMS, полученного от государственных порталов. Если жертва начинает подозревать что-то неладное, мошенники могут перезвонить, представившись службами поддержки и утверждают, что необходимо восстановить доступ к якобы взломанной учетной записи.
По данным банка ВТБ, схема заключается в звонках с неизвестных номеров, где мошенники выдают себя за представителей государственных учреждений, сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы и интересуются, на какой адрес жертва предпочитает получать уведомление: электронный или почтовый.
Если жертва соглашается на получение уведомления, у нее просят назвать проверочный код для оформления заявки. Вскоре она получает сообщение от государственных порталов с текстом «код восстановления доступа» к своему аккаунту.
На этом этапе большинство людей завершают разговор. Однако через несколько минут мошенники снова звонят, представляясь сотрудниками тех же ИТ-порталов.
Они убеждают собеседника, что предыдущие звонки были от злоумышленников, сообщают о взломе учетной записи и настаивают на необходимости срочной защиты, прося сообщить код из SMS для восстановления доступа. Под воздействием психологического давления и полностью доверяя собеседникам, человек становится жертвой дальнейшего обмана.
Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид, в которой объединены сразу несколько манипуляций.
Обман начинается с телефонного звонка, в котором предлагают получить прибыль от инвестиций при помощи «персонального консультанта» — личного «брокера». Для начала «заработка» жертва переводит деньги на счета мошенников. Чтобы вызвать у человека ложное чувство успеха от якобы успешных вложений, ему создают фальшивый личный кабинет, где отображается «счет» и «доходы от сделок».
Когда жертва решает вывести свои средства, от нее требуют несуществующий «налоговый код», для получения которого необходимо оплатить комиссию. После внесения этой оплаты выясняется, что вывести деньги с брокерского счета невозможно из-за подозрений в мошенничестве.
Затем наступает второй этап схемы, в котором на связь с жертвой выходят якобы представители Центробанка. Они запугивают ее, поскольку жертва уже потеряла деньги, и пытаются вовлечь в схему ее близких и родных, которых также планируется обокрасть.
Дальше процесс разворачивается таким образом: жертве сообщают, что из-за подозрения на мошенничество ей нужно найти доверенное лицо, которое сможет забрать средства с брокерского счета.
Обратившись за помощью к своим близким, жертва информирует мошенников о найденном доверенном лице. Мошенники усиливают давление, утверждая, что подозрения в мошенничестве подтвердились, после чего начинают угрожать конфискацией денег и имущества, судебными приставами и даже тюремным сроком. Чтобы избежать этих последствий, они просят перевести значительную сумму с счета доверенного лица.
Жертва обращается к нему с просьбой сделать перевод по реквизитам мошенников. В надежде помочь своему близкому, доверенное лицо отправляет мошенникам свои деньги. Угрозы возрастают, и доверенное лицо вынуждают взять кредит, чтобы перечислить злоумышленникам заёмные средства. Развитие этой опасной схемы может привести к печальным последствиям: мошенники заставляют жертв вовлекать все больше доверенных лиц, побуждая их к продаже жилья.
Все три схемы по-своему разные, но общее в них одно — в погоне за наживой мошенники не останавливаются и выдумывают все новые способы обмана граждан, используя привычные нам услуги и интернет-ресурсы.
Специалисты рекомендуют гражданам никогда не раскрывать личную информацию, проверять легитимность сайтов и обращать внимание на подозрительные предложения. Будьте внимательны к электронным письмам и сообщениям от незнакомых отправителей, а также регулярно обновляйте пароли.
В условиях быстрого развития цифровых технологий, защитите себя и свои финансы. Будьте осторожны, не дайте мошенникам шансов на успех, и помните: лучше перестараться с осторожностью, чем потом пожалеть.
Ранее мы рассказывали еще об одной схеме, по которой тюменцев массово обманывают мошенники на популярных маркетплейсах.