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Posted 5 декабря, 11:09

Published 5 декабря, 11:09

Modified 5 декабря, 11:16

Updated 5 декабря, 11:16

Цифра только растет. За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона

Цифра только растет. За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона

5 декабря 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.
В региональном МВД поделились неутешительной статистикой. Тюменцы по-прежнему остаются уязвимыми перед мошенниками и аферистами, отдавая им рекордные суммы денег день за днем.

За прошедшую неделю в руки аферистов перешло по меньшей мере 24 миллиона рублей от обманутых жителей региона. Пострадали 86 человек. С одной из жительниц Тобольска связался неизвестный через мессенджер Вайбер, сообщив, что с ее счета незаконно пытаются списать средства. Тогда пострадавшая самостоятельно перевела на счета злоумышленников 3 млн рублей.

Кроме того мошенники не отказываются и от привычных схем. Сообщается об инцидентах связанных со схемой «Ваш родственник попал в беду» или стал виновником ДТП. Также актуальна схема с похищением аккаунта Госусулуг.

В связи с этим портал изменил содержание СМС-сообщения с кодом подтверждения. Теперь все сообщения содержат в себе информацию о том, что шесть цифр для входа используют и просят только аферисты. Такой подход должен будет предупреждать всех жителей страны о том, что код нельзя никому сообщать, и запрашивают его только преступники., а также поможет одуматься, если жертва уже разговаривает с аферистом.

Тюменка перевела мошенникам почти 4 млн рублей
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени тюменские пассажиры и таксисты научились обманывать друг друга.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Мошенники
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