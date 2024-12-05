Цифра только растет. За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона

В связи с этим портал изменил содержание СМС-сообщения с кодом подтверждения. Теперь все сообщения содержат в себе информацию о том, что шесть цифр для входа используют и просят только аферисты. Такой подход должен будет предупреждать всех жителей страны о том, что код нельзя никому сообщать, и запрашивают его только преступники., а также поможет одуматься, если жертва уже разговаривает с аферистом.