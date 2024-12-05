Цифра только растет. За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона

Posted 5 декабря, 11:09
Published 5 декабря, 11:09
Modified 5 декабря, 11:16
Updated 5 декабря, 11:16
За прошедшую неделю в руки аферистов перешло по меньшей мере 24 миллиона рублей от обманутых жителей региона. Пострадали 86 человек. С одной из жительниц Тобольска связался неизвестный через мессенджер Вайбер, сообщив, что с ее счета незаконно пытаются списать средства. Тогда пострадавшая самостоятельно перевела на счета злоумышленников 3 млн рублей.
Кроме того мошенники не отказываются и от привычных схем. Сообщается об инцидентах связанных со схемой «Ваш родственник попал в беду» или стал виновником ДТП. Также актуальна схема с похищением аккаунта Госусулуг.
В связи с этим портал изменил содержание СМС-сообщения с кодом подтверждения. Теперь все сообщения содержат в себе информацию о том, что шесть цифр для входа используют и просят только аферисты. Такой подход должен будет предупреждать всех жителей страны о том, что код нельзя никому сообщать, и запрашивают его только преступники., а также поможет одуматься, если жертва уже разговаривает с аферистом.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени тюменские пассажиры и таксисты научились обманывать друг друга.