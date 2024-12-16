Берегите детей! Интернет-мошенники начали обманывать малолетних геймеров

Posted 16 декабря, 11:55
Published 16 декабря, 11:55
Modified 16 декабря, 12:21
Updated 16 декабря, 12:21
Как сообщает портал URA.RU, аферисты находят своих жертв в мобильных онлайн играх, как например Roblox и Brawl stars. Дело в том, что в этих проектах можно вносить реальные деньги и прокачивать своего героя или же покупать нового, выбивая его из разных ящиков.
Мошенники же связываются с детьми и предлагают им прокачать их аккаунт или продать уникальные вещи за реальные деньги. Доверчивые геймеры соглашаются на сделку и выполняют все условия. Как правило, передают им данные банковских карт, пароли от госуслуг или переводят все деньги, воруя у родителей телефон с установленным приложением онлайн банка.