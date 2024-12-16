Берегите детей! Интернет-мошенники начали обманывать малолетних геймеров

Как сообщает портал URA.RU, аферисты находят своих жертв в мобильных онлайн играх, как например Roblox и Brawl stars. Дело в том, что в этих проектах можно вносить реальные деньги и прокачивать своего героя или же покупать нового, выбивая его из разных ящиков.