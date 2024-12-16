nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 11:55

Published 16 декабря, 11:55

Modified 16 декабря, 12:21

Updated 16 декабря, 12:21

Берегите детей! Интернет-мошенники начали обманывать малолетних геймеров

Берегите детей! Интернет-мошенники начали обманывать малолетних геймеров

16 декабря 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменцев предупреждают о разгуле интернет-мошенников в регионе. Теперь они охотятся не только на пенсионеров и доверчивых тюменцев, но в том числе и на детей и геймеров.

Как сообщает портал URA.RU, аферисты находят своих жертв в мобильных онлайн играх, как например Roblox и Brawl stars. Дело в том, что в этих проектах можно вносить реальные деньги и прокачивать своего героя или же покупать нового, выбивая его из разных ящиков.

Мошенники же связываются с детьми и предлагают им прокачать их аккаунт или продать уникальные вещи за реальные деньги. Доверчивые геймеры соглашаются на сделку и выполняют все условия. Как правило, передают им данные банковских карт, пароли от госуслуг или переводят все деньги, воруя у родителей телефон с установленным приложением онлайн банка.

Депутат: мошенники используют все мессенджеры, но Viber «вырвался» вперёд
Узнать подробнее
Читайте также:
Искусство обмана: как мошенники чаще всего обманывают тюменцев?Воруют голосом матери! Раскрываем новые схемы мошенничества в ТюмениДело дошло до «союза магов». «Экстрасенс» развела тюменку, пообещав наслать порчу
#Александр Смирнов#Мошенничество#Мошенники#Игры#Мошенницы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика