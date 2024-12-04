Дело дошло до «союза магов». «Экстрасенс» развела тюменку, пообещав наслать порчу

В МВД рассказали, что аферисты предлагали выполнить удаленно «обряды», но для этого требовались «дорогие атрибуты». Поддавшись на уговоры, женщина перевела мошеннице свыше 23 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленница снова позвонила и потребовала перевести дополнительные деньги за аренду необходимой для следующего ритуала атрибутики.