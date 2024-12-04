Дело дошло до «союза магов». «Экстрасенс» развела тюменку, пообещав наслать порчу

Posted 4 декабря, 14:46
Published 4 декабря, 14:46
Modified 4 декабря, 14:48
Updated 4 декабря, 14:48
После того как жительница перевела деньги, аферистка начала угрожать ей «закрыть натальную карту и обратиться в союз магов». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В МВД рассказали, что аферисты предлагали выполнить удаленно «обряды», но для этого требовались «дорогие атрибуты». Поддавшись на уговоры, женщина перевела мошеннице свыше 23 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленница снова позвонила и потребовала перевести дополнительные деньги за аренду необходимой для следующего ритуала атрибутики.
«Женщина угрожала, что закроет мою натальную карту и обратится в союз магов. Я поняла, что это были мошенники», — рассказала девушка.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что тюменка перевела мошенникам почти 4 млн рублей.