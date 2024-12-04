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Posted 4 декабря, 14:46

Published 4 декабря, 14:46

Modified 4 декабря, 14:48

Updated 4 декабря, 14:48

Дело дошло до «союза магов». «Экстрасенс» развела тюменку, пообещав наслать порчу

Дело дошло до «союза магов». «Экстрасенс» развела тюменку, пообещав наслать порчу

4 декабря 2024, 14:46
Фото: 1MI.
В Ишиме (Тюменская область) мошенница, выдававшая себя за экстрасенса, пообещала девушке снять порчу с помощью ритуалов.

После того как жительница перевела деньги, аферистка начала угрожать ей «закрыть натальную карту и обратиться в союз магов». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В МВД рассказали, что аферисты предлагали выполнить удаленно «обряды», но для этого требовались «дорогие атрибуты». Поддавшись на уговоры, женщина перевела мошеннице свыше 23 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленница снова позвонила и потребовала перевести дополнительные деньги за аренду необходимой для следующего ритуала атрибутики.

«Женщина угрожала, что закроет мою натальную карту и обратится в союз магов. Я поняла, что это были мошенники», — рассказала девушка.

Возбуждено уголовное дело.

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Ранее стало известно, что тюменка перевела мошенникам почти 4 млн рублей.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#Экстрасенсы
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