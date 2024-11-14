Ваш заказ отменен: тюменцев массово обманывают мошенники на популярных маркетплейсах

Posted 14 ноября, 09:10
Published 14 ноября, 09:10
Modified 14 ноября, 09:12
Updated 14 ноября, 09:12
Схема выглядит следующим образом: покупатель получает уведомление в личный кабинет, на электронную почту или в мессенджеры о том, что его заказ был отменен из-за технических проблем или других причин. В сообщении указана ссылка, по которой необходимо перейти, чтобы переоформить заказ. Иногда предлагаются более выгодные условия. Однако эта ссылка ведет на поддельный сайт, где от пользователя требуют ввести личные данные, включая банковские реквизиты.
«Взломать можно и аккаунт продавца на любом маркетплейсе. Можно и завести аккаунт, якобы, продавца и проворачивать такую схему. Поэтому важно оценивать отзывы клиентов, выбирая онлайн-магазин для покупки. Помните, что любая сомнительная ссылка может привести к списанию средств с вашей карты», — объяснил специалист по информационной безопасности Даниил Нечаев.
Эксперты предупреждают, что схемы мошенничества становятся всё более изощрёнными, и призывают пользователей быть бдительными, проверяя подлинность любых сообщений. Они советуют не переходить по ссылкам, содержащимся в таких сообщениях, а обращаться напрямую в службу поддержки маркетплейса через официальные каналы связи сайта или меркетплейса.
Важно помнить, что крупные платформы никогда не запрашивают данные банковских карт через сомнительные сайты или сообщения. Кроме того, необходимо регулярно проверять свои счета и уведомления о списаниях с банковских карт, чтобы избежать финансовых потерь.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие популярные схемы обмана сейчас мошенники практикуют на доверчивых тюменцах.