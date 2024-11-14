Ваш заказ отменен: тюменцев массово обманывают мошенники на популярных маркетплейсах

Схема выглядит следующим образом: покупатель получает уведомление в личный кабинет, на электронную почту или в мессенджеры о том, что его заказ был отменен из-за технических проблем или других причин. В сообщении указана ссылка, по которой необходимо перейти, чтобы переоформить заказ. Иногда предлагаются более выгодные условия. Однако эта ссылка ведет на поддельный сайт, где от пользователя требуют ввести личные данные, включая банковские реквизиты.