Дети-убийцы: кто виноват в росте численности малолетних преступников в Тюмени?

Но подростки также решаются на убийства, причем их жертвами становятся родители. В прошлом году наряд ДПС остановил автомобиль, за рулем которого были школьники. В багажнике автомобиля нашли труп 54-летнего мужчины. Выяснилось, что тело принадлежит отцу одного из школьников. Позже выяснилось, что в день происшествия между погибшим и его супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина обвинил жену в неверности. Ситуация усугубилась тем, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и даже попытался поднять руку на женщину. Несовершеннолетний сын погибшего, пытаясь защитить одного из родителей, на глазах у матери и двоюродного брата застрелил своего отца.