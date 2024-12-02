Дети-убийцы: кто виноват в росте численности малолетних преступников в Тюмени?

Posted 2 декабря, 06:00
Published 2 декабря, 06:00
Modified 2 декабря, 06:02
Updated 2 декабря, 06:02
По итогам прошлого года подростками было совершено 259 преступлений, основные из которых — кражи, угоны, грабежи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Они считаются для несовершеннолетних «характерными». Однако среди них есть и разбои, а также случаи причинения тяжкого вреда здоровью.
«В результате работы правоохранителей полицейскими задержано по имущественным преступлениям 600 подростков. При этом 50% детей — это выходцы из неблагополучных семей. При этом отмечается рост количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, на 6%», — сообщают в прокуратуре Тюменской области.
В этом году в Тюмени произошёл резонансный инцидент с участием группы молодых людей, которых окрестили «бандой азербайджанцев». Они нападали на людей в торговых центрах, снимая происходящее на камеру и сопровождая свои действия оскорблениями. Большинство участников группы были несовершеннолетними.
Кроме того, жители Тюмени жаловались на то, что в одном из районов их терроризирует другая группа подростков. По словам жителей ЖК «Преображенский», хулиганы запугивают младших детей, используя не только словесные угрозы, но и ножи.
Но подростки также решаются на убийства, причем их жертвами становятся родители. В прошлом году наряд ДПС остановил автомобиль, за рулем которого были школьники. В багажнике автомобиля нашли труп 54-летнего мужчины. Выяснилось, что тело принадлежит отцу одного из школьников. Позже выяснилось, что в день происшествия между погибшим и его супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина обвинил жену в неверности. Ситуация усугубилась тем, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и даже попытался поднять руку на женщину. Несовершеннолетний сын погибшего, пытаясь защитить одного из родителей, на глазах у матери и двоюродного брата застрелил своего отца.
Недавно стало известно о том, что на убийство отца решился и ишимский подросток. Глава семьи злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию по отношению к своим близким. Он часто унижал и оскорблял своих сыновей и жену, а также мог применить физическую силу без видимой причины. В один из дней отец снова напал на одного из сыновей, и второй сын, не выдержав этого, схватил топор и несколько раз ударил отца обухом по голове. От полученных травм отец скончался на месте.
Правоохранительные органы считают, что причина подростковой преступности может быть связана с недостаточной ответственностью родителей. Однако детский психолог Наталья Наумова утверждает, что проблема гораздо глубже.
«Безусловно, семейные проблемы — ключевой фактор влияния на поведение подростков. Многие подростки из неблагополучных семей испытывают эмоциональный стресс, недостаток внимания или контроль со стороны родителей. Семейные конфликты, насилие, злоупотребление алкоголем или наркотиками родителями могут стать катализатором для подросткового криминального поведения», — говорит специалист.
Однако также подростки часто подвержены влиянию сверстников или криминальных групп. Попадая под давление авторитетных членов группировок, они могут идти на преступления ради признания, статуса или из страха быть отвергнутыми. Причем речь об условных группах, которые могут формироваться во дворе или в школе.
«Боясь быть униженным или избитым, подростки примыкают к тем, кто унижает и избивает», — объясняет Наумова.
Распространение криминальной романтики в социальных сетях, фильмах или музыке формирует у подростков искажённое представление о насилии как о способе решения проблем. Легкость доступа к деструктивному контенту увеличивает вероятность подражания.
Влияет на поведение подростков также недостаток возможностей для самореализации, отсутствие доступа к качественному образованию, досугу или занятости, что может вызывать чувство безысходности. Это иногда приводит к агрессивным действиям, в том числе тяжким преступлениям. А подростки, страдающие от депрессии, тревожных расстройств или других психических заболеваний, могут быть независимо от иных факторов склонны к агрессивному поведению.
«Недостаточное внимание к профилактике подростковой преступности в школах и общественных организациях, нехватка психологов и социальных педагогов делают подростков более уязвимыми к вовлечению в криминальную деятельность. Тем же мальчикам, которые убили отцов нужна была социальная помощь. Но где были органы опеки? Почему ребенка не спасли из такой семьи?», — задается вопросами Наумова.
Преступления, совершаемые несовершеннолетними, перестали быть похожими на детские шалости и необдуманные поступки. С каждым годом преступность среди подростков становится более серьёзной и распространённой.
Проблема усугубляется рядом факторов, таких как семейные конфликты, недостаточный контроль, влияние криминальной субкультуры и отсутствие профилактических программ, ориентированных на подростков. Кроме того, рост преступности среди молодёжи связывают с увеличением социального напряжения и недостатком образовательных инициатив.
По словам специалиста, система, в которой подросток знал бы, куда обратиться в непростой ситуации, и был бы уверен в том, что получит помощь, благоприятно повлияла бы на ситуацию с подростковой преступностью.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в российских школах мигранты запустили жестокий флешмоб под названием «Выруби белого»: молодые иностранцы беспричинно атакуют детей и фиксируют это на видео. Подобные инциденты становятся все более частыми и приобретают системный характер.