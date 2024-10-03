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Posted 3 октября, 07:14

Published 3 октября, 07:14

Modified 3 октября, 07:16

Updated 3 октября, 07:16

Дело тюменской «банды азербайджанцев» уже рассматривается в суде в закрытом режиме.

Дело тюменской «банды азербайджанцев» рассматривают в суде в закрытом режиме

3 октября 2024, 07:14
Фото: nashgorod.ru
Дело тюменской «банды азербайджанцев» уже рассматривается в суде в закрытом режиме.
Сюжет
Суд
Дело тюменских подростков, избивших людей в тюменском ТРЦ и снявших это на видео, передано в Ленинский районной суд, где уже прошел ряд заседаний. Из-за того, что многие фигуранты дела, так называемой «банды азербайджанцев» несовершеннолетние, рассмотрение проходит в закрытом режиме.

В деле «банды азербайджанцев» только один совершеннолетний фигурант — Зия Абилов 2006-го года рождения. Также по делу обвиняемыми числятся два пятнадцатилетних подростка Илкин Р. и Гусейн Г.

«Дело в Ленинском районном суде на рассмотрении, очередное заседание также пройдет в закрытом режиме в связи с тем, что фигуранты дела несовершеннолетние», — пояснили «Нашему городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как рассказал адвокат Павел Руснаков, факт того, что двое подозреваемых несовершеннолетние особо на приговоре не скажется, при вынесении обвинительного приговора их могут поместить в специализированную колонию.

«У нас в уголовном кодексе указано, если преступление совершили несовершеннолетние, то больше 10 лет им дать не могут. Но по их статье такого срока не будет. Если представить, что им дадут срок более 3 лет, то специфика такова, что до 18 лет они будут содержаться в колонии для несовершеннолетних, а после достижения этого возраста их переведут в обычную колонию», — объяснил адвокат.

Напомним, что фигуранты дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок доя 7 лет, однако также могут назначить принудительные работы на срок до 5 лет.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы грозил лишение свободы на срок до тех лет за фиктивную постановку мигрантов на учет.

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