Дело тюменской «банды азербайджанцев» рассматривают в суде в закрытом режиме

Сюжет Суд

Дело тюменских подростков, избивших людей в тюменском ТРЦ и снявших это на видео, передано в Ленинский районной суд, где уже прошел ряд заседаний. Из-за того, что многие фигуранты дела, так называемой «банды азербайджанцев» несовершеннолетние, рассмотрение проходит в закрытом режиме.