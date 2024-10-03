Дело тюменской «банды азербайджанцев» рассматривают в суде в закрытом режиме

Posted 3 октября, 07:14
Published 3 октября, 07:14
Modified 3 октября, 07:16
Updated 3 октября, 07:16
В деле «банды азербайджанцев» только один совершеннолетний фигурант — Зия Абилов 2006-го года рождения. Также по делу обвиняемыми числятся два пятнадцатилетних подростка Илкин Р. и Гусейн Г.
«Дело в Ленинском районном суде на рассмотрении, очередное заседание также пройдет в закрытом режиме в связи с тем, что фигуранты дела несовершеннолетние», — пояснили «Нашему городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Как рассказал адвокат Павел Руснаков, факт того, что двое подозреваемых несовершеннолетние особо на приговоре не скажется, при вынесении обвинительного приговора их могут поместить в специализированную колонию.
«У нас в уголовном кодексе указано, если преступление совершили несовершеннолетние, то больше 10 лет им дать не могут. Но по их статье такого срока не будет. Если представить, что им дадут срок более 3 лет, то специфика такова, что до 18 лет они будут содержаться в колонии для несовершеннолетних, а после достижения этого возраста их переведут в обычную колонию», — объяснил адвокат.
Напомним, что фигуранты дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок доя 7 лет, однако также могут назначить принудительные работы на срок до 5 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы грозил лишение свободы на срок до тех лет за фиктивную постановку мигрантов на учет.