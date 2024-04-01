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Банда подростков терроризирует тюменские ТРЦ

«Ведут себя как ОПГ»: банда подростков терроризирует тюменские ТРЦ

1 апреля 2024, 08:41
Фото: 1MI

Банда подростков терроризирует тюменские ТРЦ

Жители Тюмени сообщает о банде подростков, терроризирующих торговые центры областной столицы. По словам очевидцев, группа из 20-30 человек в возрасте от 13 до 20 лет промышляют в ТРЦ и крадут мелкие товары.
«Ведут себя как настоящее ОПГ. Пока обходятся только кражами. Но поговаривают, что уже и наркотиками промышляют, а также становятся зачинщиками драк», — пишет Ура.Ру со ссылкой на очевидцев.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области поймали группу подростков, обворовавших сельскую школу в Перевалово. Ребята украли из учебного учреждения технику на сумму более 400 тысяч рублей.

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