«Ведут себя как ОПГ»: банда подростков терроризирует тюменские ТРЦ

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
«Ведут себя как настоящее ОПГ. Пока обходятся только кражами. Но поговаривают, что уже и наркотиками промышляют, а также становятся зачинщиками драк», — пишет Ура.Ру со ссылкой на очевидцев.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области поймали группу подростков, обворовавших сельскую школу в Перевалово. Ребята украли из учебного учреждения технику на сумму более 400 тысяч рублей.