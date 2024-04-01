«Ведут себя как ОПГ»: банда подростков терроризирует тюменские ТРЦ

Банда подростков терроризирует тюменские ТРЦ

Жители Тюмени сообщает о банде подростков, терроризирующих торговые центры областной столицы. По словам очевидцев, группа из 20-30 человек в возрасте от 13 до 20 лет промышляют в ТРЦ и крадут мелкие товары.