Под Тюменью поймали банду подростков, обворовавших школу на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Шестеро лиц похитили ноутбуки, смартфоны и другое оборудование. Исходя из информации судебных материалов, подростки совершили кражу на сумму более 428 000 рублей. Известно, что часть добычи была утилизирована, часть была передана их родителям, пишет URА.RU.
В ходе судебного заседания самого старшего участника группы приговорили к двум годам лишения свободы условно. Остальные участники, находившиеся на момент преступления несовершеннолетними также подверглись наказанию.
Ранее в Тюмени поймали подростков, терроризировавших сверстников в Тюмени. Нападения на школьников дети мигрантов совершали в разных точках города. По данному факту ведется разбирательство.