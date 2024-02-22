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Под Тюменью поймали банду подростков, обворовавших школу на полмиллиона рублей

Под Тюменью поймали банду подростков, обворовавших школу на полмиллиона рублей

22 февраля 2024, 14:48
Фото: 1MI
В Тюменской области поймали подростков, обворовавших сельскую школу. Как сообщается, группа молодых людей ворвалась в закрытую на ремонт школу селе Перевалово.

Шестеро лиц похитили ноутбуки, смартфоны и другое оборудование. Исходя из информации судебных материалов, подростки совершили кражу на сумму более 428 000 рублей. Известно, что часть добычи была утилизирована, часть была передана их родителям, пишет URА.RU.

В ходе судебного заседания самого старшего участника группы приговорили к двум годам лишения свободы условно. Остальные участники, находившиеся на момент преступления несовершеннолетними также подверглись наказанию.

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Ранее в Тюмени поймали подростков, терроризировавших сверстников в Тюмени. Нападения на школьников дети мигрантов совершали в разных точках города. По данному факту ведется разбирательство.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Школа#Кража#Судебное дело#Алина Петрова
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