Под Тюменью поймали банду подростков, обворовавших школу на полмиллиона рублей

Шестеро лиц похитили ноутбуки, смартфоны и другое оборудование. Исходя из информации судебных материалов, подростки совершили кражу на сумму более 428 000 рублей. Известно, что часть добычи была утилизирована, часть была передана их родителям, пишет URА.RU.



В ходе судебного заседания самого старшего участника группы приговорили к двум годам лишения свободы условно. Остальные участники, находившиеся на момент преступления несовершеннолетними также подверглись наказанию.