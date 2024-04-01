nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

На объездной в Тюмени частично ограничат движение

На объездной в Тюмени ограничат движение

1 апреля 2024, 08:28
Фото: 1MI

На объездной в Тюмени частично ограничат движение

Ограничения будут действовать 2 и 3 апреля. Движение будут контролировать сотрудники ДПС.

На объездной в районе ЖК «Колумб» частично ограничат движение в обоих направлениях. Об этом предупредили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Ограничения будут введены в связи с запланированными работами по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного перехода. Они будут действовать с 00:00 до 05:00 2 и 3 апреля.

«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
Узнать подробнее

Контролировать движение автомобилей будут сотрудники ДПС. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков на участке проведения работ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в этом году построят более 12 километров новых дорог. Также планируется ремонт 58 улиц общей протяженностью 50 километров.

Читайте также:
Особый противопожарный режим могут ввести в Тюменской области с 10 апреля«Приглашаем в гости губернатора Моора»: известный коттеджный поселок утопает в грязиБерегите голову: в апреле магнитные бури обрушатся на Тюмень
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Пешеходный переход#Ремонт дорог#Надземный пешеходный переход#Ограничение движения#Любовь Селезнева
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
Сегодня, 06:43
«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая
Сегодня, 07:52
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
«Приглашаем в гости губернатора Моора»: известный коттеджный поселок утопает в грязи
Сегодня, 07:35
Не покупать технику и отменить отпуск: как на тюменцев повлияет ретроградный Меркурий
Сегодня, 08:18
Особый противопожарный режим могут ввести в Тюменской области с 10 апреля
Сегодня, 08:07
"