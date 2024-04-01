На объездной в Тюмени ограничат движение

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
На объездной в районе ЖК «Колумб» частично ограничат движение в обоих направлениях. Об этом предупредили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Ограничения будут введены в связи с запланированными работами по монтажу облицовочных листов на пролетном строении надземного пешеходного перехода. Они будут действовать с 00:00 до 05:00 2 и 3 апреля.
Контролировать движение автомобилей будут сотрудники ДПС. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков на участке проведения работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в этом году построят более 12 километров новых дорог. Также планируется ремонт 58 улиц общей протяженностью 50 километров.