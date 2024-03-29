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Updated Сегодня, 09:13

Житель Тюмени пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского

«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского

29 марта 2024, 09:11
Фото: nashgorod.ru

Житель Тюмени пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского

Местный житель уверен, что постоянная вырубка деревьев в сквере напрямую связана с деятельностью ресторана «Ермолаевъ». По его словам, по инициативе заведения вырубаются даже здоровые деревья.

Деревья в сквере имени Згерского вырубаются на протяжении последних трех лет. Местный житель, который наблюдает эту картину из окна своей квартиры все это время, уверен, что к вырубке причастен ресторан «Ермолаевъ».

«С тех пор, как появился „Ермолаевъ“, в этом сквере постоянно вырубают деревья под любым предлогом. Но по факту — всё в угоду ресторану, расчистка пространства для клиентов. Весь сквер уже подготовлен на летний сезон для ресторана. Уже, как я понимаю, понатыкали столиков», — поделился с «Нашим городом» читатель.
Видео: nashgorod.ru

Тюменец также добавил, что срубаются не только старые, но и здоровые деревья с зеленой и молодой кроной. С каждым годом захваченная рестораном территория становится все больше, а деревьев в сквере — все меньше.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти планируют заняться ликвидацией незаконной свалки в Тюменском районе. На это уже выделили 2.96 миллиона рублей.

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