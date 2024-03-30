Более 12 километров новых дорог построят в Тюмени в этом году

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По его словам, строительно-монтажные работы будут выполнены на 9 объектах. В течение лета власти планируют построить более 12 километров новых автомобильных дорог.
Также власти намерены завершить до конца 2024 года программу ранее начатых объектов, а именно улиц Мельникайте, Фармана Салманова, Газовиков. Продолжится строительство новой улично-дорожной сети в районе озера Алебашево (это улицы Пожарных и Спасателей и Разведчика Кузнецова).
Также появятся улицы в районах Комаровский, Березняковский и Казарово. В центре продолжатся работы по реконструкции Ленина — там проведут не только замену дорожного полотна, но и выполнят благоустройство прилегающей территории.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом на ремонт и строительство дорог, развязок и мостов потратят порядка 3,4 миллиарда рублей.