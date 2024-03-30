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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

В Тюмени в 2024 году построят 9 новых улиц

Более 12 километров новых дорог построят в Тюмени в этом году

30 марта 2024, 10:04
Фото: 1MI

В Тюмени в 2024 году построят 9 новых улиц

58 улиц отремонтируют в этом году в Тюмени общей протяженностью порядка 50 километров. Об этом сообщил глава администрации города Руслан Кухарук.

По его словам, строительно-монтажные работы будут выполнены на 9 объектах. В течение лета власти планируют построить более 12 километров новых автомобильных дорог.

Также власти намерены завершить до конца 2024 года программу ранее начатых объектов, а именно улиц Мельникайте, Фармана Салманова, Газовиков. Продолжится строительство новой улично-дорожной сети в районе озера Алебашево (это улицы Пожарных и Спасателей и Разведчика Кузнецова).

Также появятся улицы в районах Комаровский, Березняковский и Казарово. В центре продолжатся работы по реконструкции Ленина — там проведут не только замену дорожного полотна, но и выполнят благоустройство прилегающей территории.

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