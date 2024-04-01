Берегите голову: в апреле магнитные бури обрушатся на Тюмень

В эти непростые периоды важно контролировать артериальное давление и не забывать о препаратах, если они были назначены врачом. Стоит избегать негативных эмоций и стрессовых ситуаций, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим сна и отказаться от алкоголя.