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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Магнитные бури обрушатся на Тюмень в апреле

Берегите голову: в апреле магнитные бури обрушатся на Тюмень

1 апреля 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney

Магнитные бури обрушатся на Тюмень в апреле

Первая неделя апреля окажется непростой для метеозависимых тюменцев. Им стоит подготовиться к повышенной солнечной активности, которая не лучшим образом сказывается на самочувствии многих людей.

В апреле ожидаются несколько выраженных периодов солнечной активности. По данным «Яндекс Погоды», месяц начнется с магнитных бурь в два балла, которые будут заметны только для очень чувствительных людей.

3 апреля геомагнитная обстановка начнет ухудшаться, буря усилится до трех баллов. Этот период затянется до 5 апреля. Также трехбалльные бури прогнозируются с 9 по 11, с 19 по 20, с 24 по 25 и 30 апреля.

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В эти непростые периоды важно контролировать артериальное давление и не забывать о препаратах, если они были назначены врачом. Стоит избегать негативных эмоций и стрессовых ситуаций, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим сна и отказаться от алкоголя.

Ранее «Наш город» сообщал, что на первой неделе апреля в Тюмень вернется тепло, но задержится оно ненадолго. На выходных температура воздуха опустится до -1+7, похолодание будет сопровождаться дождем со снегом.

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