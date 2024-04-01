Берегите голову: в апреле магнитные бури обрушатся на Тюмень

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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В апреле ожидаются несколько выраженных периодов солнечной активности. По данным «Яндекс Погоды», месяц начнется с магнитных бурь в два балла, которые будут заметны только для очень чувствительных людей.
3 апреля геомагнитная обстановка начнет ухудшаться, буря усилится до трех баллов. Этот период затянется до 5 апреля. Также трехбалльные бури прогнозируются с 9 по 11, с 19 по 20, с 24 по 25 и 30 апреля.
В эти непростые периоды важно контролировать артериальное давление и не забывать о препаратах, если они были назначены врачом. Стоит избегать негативных эмоций и стрессовых ситуаций, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим сна и отказаться от алкоголя.
Ранее «Наш город» сообщал, что на первой неделе апреля в Тюмень вернется тепло, но задержится оно ненадолго. На выходных температура воздуха опустится до -1+7, похолодание будет сопровождаться дождем со снегом.