Чтоб не гоняли. Тюменские автоинспекторы возьмутся за отчаянных подростков

Posted 6 ноября, 12:58
Published 6 ноября, 12:58
Modified 6 ноября, 13:07
Updated 6 ноября, 13:07
Как сообщает портал URA.RU, именно пит-байкеры с уходом самокатов на зиму стали создавать много проблем. В частности, они провоцируют аварии, часто выходят из них покалеченными или калечат других.
При этом в Госавтоинспекции сообщили, что работа с детьми на таких байках ведется каждый день. Только за последние трое суток произошло 4 аварии с пит-байками в черте города. Все дети получили травмы, а байки восстановлению не подлежат. Также, травмы получили и те, с кем байкеры столкнулись.