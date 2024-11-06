nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 12:58

Published 6 ноября, 12:58

Modified 6 ноября, 13:07

Updated 6 ноября, 13:07

Тюменские автоинспекторы возьмутся за отчаянных подростков

Чтоб не гоняли. Тюменские автоинспекторы возьмутся за отчаянных подростков

6 ноября 2024, 12:58
Фото: 1MI.

Тюменские автоинспекторы возьмутся за отчаянных подростков

Сюжет
ДТП
В Тюмени решили пристальней следить за пит-байкерами, из-за них на дорогах случается уж слишком много аварий.

Как сообщает портал URA.RU, именно пит-байкеры с уходом самокатов на зиму стали создавать много проблем. В частности, они провоцируют аварии, часто выходят из них покалеченными или калечат других.

При этом в Госавтоинспекции сообщили, что работа с детьми на таких байках ведется каждый день. Только за последние трое суток произошло 4 аварии с пит-байками в черте города. Все дети получили травмы, а байки восстановлению не подлежат. Также, травмы получили и те, с кем байкеры столкнулись.

Недетские аварии: почему в Тюмени регулярно происходят ДТП с несовершеннолетними?
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что Водитель иномарки погиб в массовой аварии на тюменской трассе.

Читайте также:
Состояние тяжелое. Попавший под грузовик тюменский подросток оказался в реанимацииВ Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕОАвто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика