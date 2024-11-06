Чтоб не гоняли. Тюменские автоинспекторы возьмутся за отчаянных подростков

При этом в Госавтоинспекции сообщили, что работа с детьми на таких байках ведется каждый день. Только за последние трое суток произошло 4 аварии с пит-байками в черте города. Все дети получили травмы, а байки восстановлению не подлежат. Также, травмы получили и те, с кем байкеры столкнулись.