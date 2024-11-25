«Выруби белого»: дети мигрантов начали избивать русских детей ради «контента»

В одной из школ Нижних Серег, расположенных в Свердловской области, произошел случай, когда подросток из похожей группы «бандитов» с размаха пнул русскую девочку в живот, когда она стояла у окна в коридоре. Школьница была так шокирована произошедшим, что не смогла сразу отреагировать. За действиями агрессора наблюдала другая девочка, которая снимала на телефон и отдала команду «Давай!». Позже выяснилось, что отец нападавшего — выходец из Азербайджана.