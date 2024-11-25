«Выруби белого»: дети мигрантов начали избивать русских детей ради «контента»

Posted 25 ноября, 17:35
Published 25 ноября, 17:35
Modified 25 ноября, 17:37
Updated 25 ноября, 17:37
На минувшей неделе в Интернет появился новый видеоролик, который быстро привлек внимание общественности. В центре событий оказалась школа №63 в Тюмени. Исходя из описания, в холле учебного заведения группа подростков-иностранцев попыталась заставить одного из учеников выполнить что-то на камеру, но он отказался.
Словесная перепалка переросла в драку. Спасение школьника произошло благодаря вмешательству охранника, который вовремя пришел на помощь и буквально вырвал его из рук нападавших. После того как запись конфликта вызвала резонанс в Сети, полиция и прокуратура начали проверку произошедшего.
«Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дать оценку действиям (бездействию) администрации образовательной организации, сотрудникам частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность обучающихся. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении регионального ведомства.
В этой же школе произошел похожий инцидент в октябре текущего года. 14-летний подросток, прибывший вместе с родителями из одной из стран СНГ, вступил в конфликт с русским одноклассником, который имеет проблемы со здоровьем. Приезжий объяснял, что оппонент якобы оскорбил его родственников, «за что и был наказан». Однако свидетели происшествия утверждают, что нападение было совершено «ради контента».
Это далеко не единичные случаи, когда дети мигрантов агрессивно себя ведут по отношению к своим русским сверстникам. В российских школах мигранты организовали жестокий флешмоб под названием «Выруби белого», во время которого молодые иностранцы без видимой причины избивают российских детей, записывая свои действия на видео. Такие случаи становятся всё более частыми и приобретают системный характер.
В одной из школ Нижних Серег, расположенных в Свердловской области, произошел случай, когда подросток из похожей группы «бандитов» с размаха пнул русскую девочку в живот, когда она стояла у окна в коридоре. Школьница была так шокирована произошедшим, что не смогла сразу отреагировать. За действиями агрессора наблюдала другая девочка, которая снимала на телефон и отдала команду «Давай!». Позже выяснилось, что отец нападавшего — выходец из Азербайджана.
После надругательства нападавший и его подруга, снимавшая инцидент, выложили видео в социальные сети «для развлечения». На записи четко видно, что свидетели происходящего просто стояли и не показывали попыток вмешаться в конфликт.
Следственный комитет начал проверку по данному факту в рамках уголовной статьи о хулиганстве.
«В ходе расследования будет выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, а также установлению всех обстоятельств, выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему», — пояснил представитель пресс-службы ведомства в телеграм-канале.
Местные жители, реагируя на публикацию, отметили, что в этой ситуации единственным эффективным методом наказания может стать самосуд.
Несмотря на предвкушаемые последствия бездействия правоохранительных органов, Нижнесергинский районный суд решил отправить 14-летнего агрессора под домашний арест до 15 января 2025 года. Кроме этого, следственные органы инициировали уголовное дело против должностных лиц образовательного учреждения, в котором произошёл инцидент.
В сюжете отметился и депутат Госдумы Михаил Матвеев, который прокомментировал случившееся, назвав поступок подростка актом подлости.
«Мы рассуждаем о мире, культуре, которая должна всех объединить. Есть люди, которым не просто наплевать, а которые бросают вызов нашему обществу. Русский народ, конечно, терпеливый, но я бы посоветовал и о чувстве самосохранения подумать», — заявил парламентарий.
Он отметил, что в последнее время приезжие ведут себя слишком вольно по отношению к российским девушкам и женщинам. В то же время, как подчеркнул Матвеев, такое поведение является табу в традициях восточных народов.
Еще более тревожным является то, что эта волна насилия становится новой нормой для всей страны, а уровень безудержного поведения иностранцев продолжает расти.
Практически сразу после инцидента в Нижнесергинской школе в интернете появился новый шокирующий видеоролик: мигрант из-за угла наносит удар ногой русскому мальчику, а его друг снимает все на телефон. Этот случай произошел в 291 школе Красносельского района Санкт-Петербурга. И, как обычно, никто из свидетелей не попытался заступиться за школьника.
Похожий инцидент случился 15 ноября в школе №38 Абинска в Краснодарском крае. Восьмиклассник из семьи мигрантов из Средней Азии, получившей недавно российское гражданство, чуть не убил своего русского одноклассника, ударив его по голове с разгона. Пострадавший ударился о стену и потерял сознание.
Событие было зафиксировано на телефон другом агрессивного мальчика. Раненый юноша был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
В ноябре этого года зафиксировано четыре случая, когда русские дети подверглись избиению со стороны иностранных подростков в российских школах. Депутат Госдумы Матвеев провел параллель между происходящим насилием в образовательных учреждениях страны и движением BLM, возникшим почти десять лет назад в США.
Движение BLM возникло после гибели афроамериканца Эрика Гарнера во время задержания полицией в Нью-Йорке и стало причиной масштабных протестов. Несмотря на изначально благие намерения борьбы с полицейским произволом и расовой дискриминацией мирным путем, активисты BLM стали инициаторами беспорядков, что привело к росту ненависти, насилия и еще большему разладу в американском обществе.
«Судя по всему, мы имеем дело с неким мигрантским флешмобом, напоминающим американский „Выруби белого“ BLM, который массово распространился уже в нескольких регионах России. Остановить абу-флэшмоб может только жёсткая реакция правоохранителей и общества», — заявил депутат ГД.
Как подчеркнул кандидат политических наук и доцент РАНХиГС Михаил Бурда в беседе с «Царьградом», количество подобных ситуаций растет. Он считает, что первый этап социализации детей мигрантов происходит в семье. В связи с этим они часто повторяют и подражают тому, что обсуждают взрослые, с которыми проводят время.
Если говорить, что делать, то необходимо жестко и показательно действовать в случае подобных выходок. Если это возможно по возрасту, привлекать к уголовной ответственности.
«Никаких скидок на то, что эти дети», — заявил эксперт.
В понедельник, 25 ноября, в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает запретить приём детей мигрантов в российские школы без знания русского языка. На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл опрос среди своих подписчиков в телеграм-канале по этому вопросу. Инициативу парламентариев одобрили почти все участники опроса.
Согласно законопроекту, иностранцы смогут быть зачислены в школы только при условии успешного прохождения теста на знание русского языка, необходимого для освоения образовательных программ. Тестирование будет бесплатным и будет проводиться государственными или муниципальными образовательными учреждениями.
Тех, кто не сдает тест, в школу принимать не будут. Это также касается мигрантов, находящихся на территории России незаконно.