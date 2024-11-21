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Posted 21 ноября, 14:46

Published 21 ноября, 14:46

Modified 21 ноября, 14:48

Updated 21 ноября, 14:48

Мужчина из Абатского района убил гостя из-за критики в адрес сестры

Мужчина из Абатского района убил гостя из-за критики в адрес сестры

21 ноября 2024, 14:46
Фото: 1MI.
Застолье переросло в поножовщину из-за замечания одного из участников конфликта.

В Тюменской области мужчина убил своего гостя из-за критики в адрес сестры. Инцидент случился 12 ноября в Абатском районе, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Во время застолья с алкоголем между друзьями возник конфликт. Гостю не понравилось, что Виктор К. осудил личную жизнь его сестры. В ходе ссоры, сопровождавшейся нецензурной бранью, хозяин дома схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в живот. После этого нападавший сам позвонил в полицию и сообщил о совершенном убийстве.

Ему были предъявлены обвинения по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, представляющего опасность для жизни, с использованием предмета, применяемого в качестве оружия. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Ранее сегодня стало известно, что югорчанину, убившего в Тюмени девушку, вынесли приговор.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Убийство#Конфликты#Алкогольное опьянение
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