Мужчина из Абатского района убил гостя из-за критики в адрес сестры

Posted 21 ноября, 14:46
Published 21 ноября, 14:46
Modified 21 ноября, 14:48
Updated 21 ноября, 14:48
В Тюменской области мужчина убил своего гостя из-за критики в адрес сестры. Инцидент случился 12 ноября в Абатском районе, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Во время застолья с алкоголем между друзьями возник конфликт. Гостю не понравилось, что Виктор К. осудил личную жизнь его сестры. В ходе ссоры, сопровождавшейся нецензурной бранью, хозяин дома схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в живот. После этого нападавший сам позвонил в полицию и сообщил о совершенном убийстве.
Ему были предъявлены обвинения по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, представляющего опасность для жизни, с использованием предмета, применяемого в качестве оружия. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В итоге суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.