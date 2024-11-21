Мужчина из Абатского района убил гостя из-за критики в адрес сестры

Во время застолья с алкоголем между друзьями возник конфликт. Гостю не понравилось, что Виктор К. осудил личную жизнь его сестры. В ходе ссоры, сопровождавшейся нецензурной бранью, хозяин дома схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в живот. После этого нападавший сам позвонил в полицию и сообщил о совершенном убийстве.