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Posted 24 декабря, 15:07

Published 24 декабря, 15:07

Modified 24 декабря, 15:09

Updated 24 декабря, 15:09

Мошенники обворовали тюменского бизнесмена-взяточника на 10 млн рублей

Мошенники обворовали тюменского бизнесмена-взяточника на 10 млн рублей

24 декабря 2024, 15:07
Фото: 1MI.
Вышедшие на связь «сотрудники силовых органов» предложили предпринимателю перевести деньги на безопасны счет.

В Тюмени бизнесмен, опасаясь уголовной ответственности, передал пять миллионов рублей в качестве взятки мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур, переведя значительную сумму на «безопасный счет». В результате он потерял свои деньги, сообщили в прокуратуре региона.

Директор компании обратился к обвиняемой за юридической консультацией по поводу спора с бизнес-партнером. Женщина вместе с двумя знакомыми воспользовались этой ситуацией и обманули потерпевшего, заявив, что получили информацию от своих бывших коллег в правоохранительных органах о том, что в отношении него проводится проверка.

«Чтобы избежать уголовной ответственности и ареста имущества, злоумышленники предложили потерпевшему передать им пять миллионов рублей для дачи взятки знакомым сотрудникам правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве.

Мошенники убедили бизнесмена перевести средства организации на «безопасные счета». В итоге он потерял свыше 10 миллионов рублей.

Уголовное дело против 44-летней женщины и ее 39-летнего соучастника направлено в суд. Третий участник преступной группы скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

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Ранее стало известно, что интернет-мошенники начали обманывать малолетних геймеров.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Мошенники#Взятка
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