Мошенники обворовали тюменского бизнесмена-взяточника на 10 млн рублей

Директор компании обратился к обвиняемой за юридической консультацией по поводу спора с бизнес-партнером. Женщина вместе с двумя знакомыми воспользовались этой ситуацией и обманули потерпевшего, заявив, что получили информацию от своих бывших коллег в правоохранительных органах о том, что в отношении него проводится проверка.