Мошенники обворовали тюменского бизнесмена-взяточника на 10 млн рублей

Posted 24 декабря, 15:07
Published 24 декабря, 15:07
Modified 24 декабря, 15:09
Updated 24 декабря, 15:09
В Тюмени бизнесмен, опасаясь уголовной ответственности, передал пять миллионов рублей в качестве взятки мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур, переведя значительную сумму на «безопасный счет». В результате он потерял свои деньги, сообщили в прокуратуре региона.
Директор компании обратился к обвиняемой за юридической консультацией по поводу спора с бизнес-партнером. Женщина вместе с двумя знакомыми воспользовались этой ситуацией и обманули потерпевшего, заявив, что получили информацию от своих бывших коллег в правоохранительных органах о том, что в отношении него проводится проверка.
«Чтобы избежать уголовной ответственности и ареста имущества, злоумышленники предложили потерпевшему передать им пять миллионов рублей для дачи взятки знакомым сотрудникам правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве.
Мошенники убедили бизнесмена перевести средства организации на «безопасные счета». В итоге он потерял свыше 10 миллионов рублей.
Уголовное дело против 44-летней женщины и ее 39-летнего соучастника направлено в суд. Третий участник преступной группы скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.