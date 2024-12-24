Тюменские самогонщики подняли цены на настойки. Причина — дорогой сахар

Posted 24 декабря, 06:45
Published 24 декабря, 06:45
Modified 24 декабря, 06:47
Updated 24 декабря, 06:47
По словам источника, знакомого с ситуацией, самогонщики объяснят повышение цен на настойки увеличением стоимости сахара, который является основным ингредиентом для приготовления алкогольных напитков, пишет Ура.Ру.
Сегодня стоимость килограмма сахара составляет в Тюмени более 78 рублей. По данным Тюментстата, за год цены увеличились на 9,1%.
Ранее «Наш Город» писал, что с января 2025 года спиртные напитки в России подорожают на 17% — от 50 до 95 рублей. На 95 рублей вырастет минимальная цена на коньяк (до 651 рубля), на 69 рублей подорожает бренди (до 472 рублей), на 50 рублей увеличится стоимость водки (до 349 рублей).