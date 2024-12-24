Тюменские самогонщики подняли цены на настойки. Причина — дорогой сахар

Ранее «Наш Город» писал, что с января 2025 года спиртные напитки в России подорожают на 17% — от 50 до 95 рублей. На 95 рублей вырастет минимальная цена на коньяк (до 651 рубля), на 69 рублей подорожает бренди (до 472 рублей), на 50 рублей увеличится стоимость водки (до 349 рублей).