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Posted 24 декабря, 06:45

Published 24 декабря, 06:45

Modified 24 декабря, 06:47

Updated 24 декабря, 06:47

Тюменские самогонщики подняли на 10% цены на настойки

Тюменские самогонщики подняли цены на настойки. Причина — дорогой сахар

24 декабря 2024, 06:45
Фото: 1MI.

Тюменские самогонщики подняли на 10% цены на настойки

Сюжет
Алкоголь
В преддверии Нового года в Тюмени выросли цены на домашние настойки и самогон. В среднем подорожание алкогольной продукции составило 10%.

По словам источника, знакомого с ситуацией, самогонщики объяснят повышение цен на настойки увеличением стоимости сахара, который является основным ингредиентом для приготовления алкогольных напитков, пишет Ура.Ру.

Сегодня стоимость килограмма сахара составляет в Тюмени более 78 рублей. По данным Тюментстата, за год цены увеличились на 9,1%.

Ранее «Наш Город» писал, что с января 2025 года спиртные напитки в России подорожают на 17% — от 50 до 95 рублей. На 95 рублей вырастет минимальная цена на коньяк (до 651 рубля), на 69 рублей подорожает бренди (до 472 рублей), на 50 рублей увеличится стоимость водки (до 349 рублей).

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