Кто из известных тюменцев встретит Новый год за решеткой

Posted 27 декабря, 08:31
Published 27 декабря, 08:31
Modified 27 декабря, 08:58
Updated 27 декабря, 08:58
В СИЗО встретят Новый год заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, подозреваемые во коррупции.
В начале июня этого года Вахрина обвинили в получении взятки в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени от бизнесмена Алексея Гоцыка. Фигурантов дела отправили под арест до 6 августа 2024 года, позже суд продлил сроки до 6 февраля 2024 года.
Оба подсудимых неоднократно просили изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд в данных просьбах им отказал на основании ходатайства следователей.
«Криминологическая характеристика совершенного Вахриным В.М. (Гоцыком А.В.) деяния, связанного с получением (дачей) взятки в особо крупном размере, дает достаточные основания полагать, что находясь на свободе, осознавая тяжесть и неотвратимость наказания, будучи документированным заграничным паспортом, Вахрин В.М. (Гоцык А.В.) может скрыться от предварительного следствия и суда. О намерении Вахрина В.М. скрыться от следствия и суда свидетельствуют его совместные и согласованные с Гоцыком А.В. действия, выраженные в предпринятой ими в ночное время 07.06.2024, то есть на следующий день после возбуждения уголовного дела, попытки вместе покинуть территорию России», — указано в ходатайстве, предоставленном в суд следователем.
Также отмечено, что у следствия имеются основания полагать, что находясь на свободе фигуранты дела могут угрожать свидетелям, находящимся в служебной зависимости от них, с целью дачи ими ложных показаний в их интересах.
Отметим, замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин известен тюменцам по ряду изменений в сфере ЖКХ региона.
В частности, именно в период нахождения на посту Вахрина в должности замгубернатора, была создана компания УСТЭК — совестное детище Fortum и «Корпорации СТС», на территории области были построены заводы по переработке мусора.
При Вахрине была введена плата за новую услугу — «капитальный ремонт», неоднократно повышались тарифы ЖКХ. В период мусорной реформы он активно лоббировал ее проведение и участвовал во всех общественных мероприятиях, призванных успокоить жителей области.
Также Вячеслав Вахрин известен тюменцам не только своей деятельностью на посту замгубернатора, но и громким уголовным делом, фигурантом которого стал его родной брат, пермский бизнесмен Антон Вахрин.
В 2017 году последний убил и расчленил свою 36-летнюю подругу. Все произошло в загородном доме. Избавиться от тела бизнесмен заставил своего работника. Суд назначил предпринимателю 9,5 лет колонии общего режима. В 2023 году Антону Вахрину смягчили приговор и перевели на исправительные работы.
Несмотря на скандал с братом Вячеслав Вахрина свой пост сохранил. Более того, в 2020 и 2022, 2024 годах входил в топ-100 самых влиятельных людей Тюменской области. В этом году занял в рейтинге 33 место.
Второй фигурант дела о взятке, Алексей Гоцык, является не только главой девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент», но и одноклассником губернатора Тюменской области Александра Моора. Об этом ранее заявлял сам глава региона.
Компания Алексея Гоцыка ведет работы по реновации Зареки. На набережной СЗ возводит элитный ЖК «Вознесенский». Также Гоцык — совладелец гостиницы «Восток».
Депутата Тюменской городской думы Андрея Кима отправили в исправительную колонию на два года в декабре этого года. Его признали виновным в мошенничестве, а именно — в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями.
По данным следствия, Ким, занимая должность депутата, неоднократно получал деньги от бизнесменов в обмен на содействие в получении государственных контрактов и субсидий.
В апреле того же года директор строительной компании «Александрия» обратился к Киму с просьбой помочь оформить документы для проведения капитального ремонта двух многоквартирных домов в Тюмени. В ответ на это депутат согласился помочь и получил от предпринимателя три миллиона рублей. Эти средства должны были быть использованы для передачи взятки сотрудникам МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства». Однако Ким решил оставить деньги себе, не передав их по назначению.
6 июня 2024 года Андрей Ким был арестован, а на заседании городской думы его досрочно лишили депутатского мандата.
Второй Новый год встретит в этом году в колонии экс-руководитель управы Калининского административного округа Александр Сухомяткин, осужденный за взяточничество. По материалам суда, в период с сентября 2017 года по июнь 2022 года директор ООО «Перестрой-ка» передал бывшему чиновнику взятку в виде строительных материалов и работ по их монтажу на сумму более 2 миллионов рублей.
За вознаграждение экс-глава управы обещал оказать помощь в получении муниципальных контрактов по благоустройству жилых микрорайонов областной столицы.
В итоге суд приговорил чиновника к 4 годам лишения свободы с конфискацией суммы предмета взятки в доход государства. Компанию «Перестрой-ка» оштрафовали на 25 миллионов рублей за совершение коррупционного правонарушения.
Второй год подряд новогоднюю ночь в колонии проведет и экс-глава городского дорожного департамента Тюмени Игорь Фролов, осужденный за создание ОПГ и хищение из бюджета более 6 миллионов рублей.
Напомним, в 2017 году Фролов создал организацию «Кондор» и похищал деньги выделяемые из бюджета на содержание городских улиц. Общая сумма причиненного ущерба составила 6,4 миллиона рублей.
Мошенническая схема была раскрыта в 2021 году. В суде экс-чиновник признал вину и заявил о готовности возместить ущерб. В 2023 году Фролову вынесли наказание — суд назначил ему четыре года исправительной колонии и штраф в размере 600 тысяч рублей (до этого бывший чиновник частично возместил ущерб в размере 3,2 миллиона рублей).
Не в СИЗО, но под арестом проведут новогодний праздник директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин, обвиняемые в мошенничестве.
На минувшей неделе суд продлил им меру пресечения в виде запрета на определенные действия до 21 февраля 2025 года. Напомним, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин летом 2024 года были арестованы по подозрению в мошеннических действиях. Им предъявили обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей.
По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход.