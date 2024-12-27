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Posted 27 декабря, 04:50

Published 27 декабря, 04:50

Modified 27 декабря, 04:52

Updated 27 декабря, 04:52

В Тюмени в 2025 году расселят

Многострадальный дом на Индустриальной в Тюмени расселят в 2025 году

27 декабря 2024, 04:50
Фото: 1MI.

В Тюмени в 2025 году расселят

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Аварийный дом по улице Индустриальной, 47, полностью расселят до конца второго квартала 2025 года. Об этом рассказали в городском департаменте земельных отношений.
«В настоящее время с собственниками трех жилых помещений заключены соглашения, собственники 11 жилых помещений выразили свое несогласие с результатами оценки, собственники 17 жилых помещений и одного нежилого помещения выразили, собственники 19 жилых помещений не ознакомлены», — пояснили РБК Тюмень в ведомстве.

Напомним, распоряжение о расселении аварийного дома по улице Индустриальной, 47, было опубликовано тюменскими властями в октябре этого года после вмешательство главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Здание 1960 года постройки было признано аварийным в начале этого года, хотя жители общежития с 2021 года жаловались на ненадлежащее его состояние. Чиновники отказывались признавать дом аварийным. В итоге в 2023 году данным домом заинтересовался Следственный комитет — были проведены проверки, по итогам которых на чиновников завели уголовное дело «Халатность».

В январе 2024 года многострадальное общежитие на Индустриальной признали аварийным, пообещали расселить до 2031 года. Однако прокуратура Тюмени подала в суд иск о признании распоряжения администрации Тюмени незаконным. Суд удовлетворил требования и обязал мэрию пересмотреть сроки расселения аварийного дома.

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В итоге срок все-таки был пересмотрен, мэрия начала расселение. Однако новые квартиры чиновники предоставили только тем, у кого было муниципальное жилье. В связи с этим в дело вновь пришлось вмешаться Бастрыкину.

Ранее «Наш Город» писал, что администрацию Тюмени через суд обязали расселить раньше запланированного срока жителей аварийного дома по улице Максима Горького, 46. Здание было признано аварийным пять лет назад.

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