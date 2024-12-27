Многострадальный дом на Индустриальной в Тюмени расселят в 2025 году

Здание 1960 года постройки было признано аварийным в начале этого года, хотя жители общежития с 2021 года жаловались на ненадлежащее его состояние. Чиновники отказывались признавать дом аварийным. В итоге в 2023 году данным домом заинтересовался Следственный комитет — были проведены проверки, по итогам которых на чиновников завели уголовное дело «Халатность».