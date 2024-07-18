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Аварийный дом в Тюмени расселят на шесть лет раньше

Аварийный дом в Тюмени расселят на шесть лет раньше

18 июля 2024, 09:06
Фото: 1MI
Изначально дом на Индустриальной хотели расселить в 2031 году. После ряда проверок и вмешательства Бастрыкина сроки заметно сократились.

Аварийный дом на Индустриальной в Тюмени расселят на шесть лет раньше срока. Изначально жильцов планировалось расселить в 2031 году, но в результате прокурорской проверки было установлено, что здание может развалиться гораздо раньше.

«Такая дата была установлена с учётом очередности таких же аварийных домов. Однако судом было принято решение определить другой срок отселения граждан. Мы приняли дорожную карту расселения этого дома: ориентируемся на конец 2025 года. До конца 2024-го планируем заключить договор о комплексном развитии, возложив на застройщика обязанность обеспечить реализацию жилищных прав жильцов», — рассказал замглавы города Владимир Третьяков.
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Ситуация также находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина. В СУ СК РФ по Тюменской области расследуются три уголовных дела.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка пожаловалась в прокуратуру на состояние дома №32 на Большой Заречной. После проверки администрацию обязали пересмотреть сроки расселения жильцов.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Аварийное жилье#Проверки#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин#Расселение
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