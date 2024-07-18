Аварийный дом в Тюмени расселят на шесть лет раньше

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Аварийный дом на Индустриальной в Тюмени расселят на шесть лет раньше срока. Изначально жильцов планировалось расселить в 2031 году, но в результате прокурорской проверки было установлено, что здание может развалиться гораздо раньше.
«Такая дата была установлена с учётом очередности таких же аварийных домов. Однако судом было принято решение определить другой срок отселения граждан. Мы приняли дорожную карту расселения этого дома: ориентируемся на конец 2025 года. До конца 2024-го планируем заключить договор о комплексном развитии, возложив на застройщика обязанность обеспечить реализацию жилищных прав жильцов», — рассказал замглавы города Владимир Третьяков.
Ситуация также находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина. В СУ СК РФ по Тюменской области расследуются три уголовных дела.
Ранее «Наш город» писал, что тюменка пожаловалась в прокуратуру на состояние дома №32 на Большой Заречной. После проверки администрацию обязали пересмотреть сроки расселения жильцов.