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Срок расселения «аварийки» в Тюмени пересмотрят после вмешательства прокуратуры

Срок расселения «аварийки» в Тюмени пересмотрят после вмешательства прокуратуры

8 июля 2024, 08:08
Фото: 1MI
Расселение дома на Индустриальной должно пройти до 2031 года. Сейчас здание в таком состоянии, что оно может рассыпаться до наступления этого срока.

Прокуратура Тюмени провела проверку по заявлению жильцов дома №47 на Индустриальной. Горожане заявили, что сроки расселения нужно пересмотреть.

Дом признали аварийным в январе 2024 года. Администрация установила, что его нужно расселить до 1 января 2031 года. Однако здание находится в таком состоянии, что оно может развалиться гораздо раньше.

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Прокурор города обратился в суд с иском о признании распоряжения городской администрации незаконным. Суд удовлетворил требования, сроки будут пересмотрены. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени снесут здание бывшего кинотеатра «Космос». На его месте хотят построить школу с блоком культурно-досугового центра.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Аварийное жилье#Проверки#Расселение
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