Срок расселения «аварийки» в Тюмени пересмотрят после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Прокуратура Тюмени провела проверку по заявлению жильцов дома №47 на Индустриальной. Горожане заявили, что сроки расселения нужно пересмотреть.
Дом признали аварийным в январе 2024 года. Администрация установила, что его нужно расселить до 1 января 2031 года. Однако здание находится в таком состоянии, что оно может развалиться гораздо раньше.
Прокурор города обратился в суд с иском о признании распоряжения городской администрации незаконным. Суд удовлетворил требования, сроки будут пересмотрены. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени снесут здание бывшего кинотеатра «Космос». На его месте хотят построить школу с блоком культурно-досугового центра.