Здание бывшего кинотеатра «Космос» снесут после 2025 года

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:19
В документах указано, что подрядчик до декабря 2025 года должен будет подготовить проектную документацию по строительству общеобразовательной школы с блоком культурно-досугового центра для дополнительного образования детей.
«В составе объекта предусмотреть строительство здания школы с теплым переходом и здания культурно-досугового цента. Количество этажей — 5. Ориентировочная общая площадь объекта 22,9 тысячи квадратных метров, в том числе школы — 17,3 тысячи квадратных метров. Вместимость объекта — 1101 учебное место», — указано в документах.
Работы по строительству будут проведены в два этапа до 2028 года: 1 этап — строительство здания школы с теплым переходом, 2 этап — строительство здания культурно-досугового центра.
Заявки на участие в закупке будут принимать до 24 июля 2024 года.
Напомним, о том, что на месте старейшего тюменского кинотеатра «Космос» появится школа с углубленным изучением отдельных предметов и культурно-досуговый центр стало известно в январе 2024 года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
Кстати, что аукцион на разработку проекта нового учебного учреждения на 1100 мест власти размещают уже второй раз. Первый тендер был опубликован в 2022 года. Тогда контракт стоимостью 3,3 миллиона рублей заключили с компанией «Проект 2001». Подрядчик должен был к маю 2023 года подготовить проект.