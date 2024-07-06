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В Тюмени на проект реконструкции «Космоса» потратят около 60 миллионов рублей

Здание бывшего кинотеатра «Космос» снесут после 2025 года

6 июля 2024, 04:17
Фото: 2 ГИС

В Тюмени на проект реконструкции «Космоса» потратят около 60 миллионов рублей

Тюменские власти объявили поиск подрядной организации, которая займется выполнением проектных и изыскательских работ по строительство школы в районе улиц Рижская — Республики. Закупка стоимостью 59,9 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.

В документах указано, что подрядчик до декабря 2025 года должен будет подготовить проектную документацию по строительству общеобразовательной школы с блоком культурно-досугового центра для дополнительного образования детей.

«В составе объекта предусмотреть строительство здания школы с теплым переходом и здания культурно-досугового цента. Количество этажей — 5. Ориентировочная общая площадь объекта 22,9 тысячи квадратных метров, в том числе школы — 17,3 тысячи квадратных метров. Вместимость объекта — 1101 учебное место», — указано в документах.

Работы по строительству будут проведены в два этапа до 2028 года: 1 этап — строительство здания школы с теплым переходом, 2 этап — строительство здания культурно-досугового центра.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 24 июля 2024 года.

Напомним, о том, что на месте старейшего тюменского кинотеатра «Космос» появится школа с углубленным изучением отдельных предметов и культурно-досуговый центр стало известно в январе 2024 года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Кстати, что аукцион на разработку проекта нового учебного учреждения на 1100 мест власти размещают уже второй раз. Первый тендер был опубликован в 2022 года. Тогда контракт стоимостью 3,3 миллиона рублей заключили с компанией «Проект 2001». Подрядчик должен был к маю 2023 года подготовить проект.

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