Здание бывшего кинотеатра «Космос» снесут после 2025 года

Кстати, что аукцион на разработку проекта нового учебного учреждения на 1100 мест власти размещают уже второй раз. Первый тендер был опубликован в 2022 года. Тогда контракт стоимостью 3,3 миллиона рублей заключили с компанией «Проект 2001». Подрядчик должен был к маю 2023 года подготовить проект.