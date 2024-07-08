На базе межуниверситетского кампуса в Тюмени создадут инженерную школу

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В межвузовском кампусе в Тюмени создадут инженерную школу «БиоТехФарма». Соответствующий договор заключен с фармацевтической компанией «Биокад», сообщил губернатор Александр Моор.
В школе будет подготавливать востребованных специалистов: биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков и биофармацевтов. Обучение будет проводиться в содружестве с ТюмГМУ. Также сотрудничество с университетом предполагает открытие GMP-центра.
В школе будут проводиться научные исследования и разработка новых технологий, для работы будут привлечены ведущие ученые. Помимо этого, планируется создание лекарственных препаратов и диагностических тест-систем с применением технологий ИИ.
Напомним, что подготовка к строительству межвузовского кампуса началась в феврале этого года. В состав кампуса войдут гостиница, общежитие, центр развития и поддержки талантливой молодежи, конгресс-центр, учебно-лабораторный комплекс, спорткомплекс и технопарк. На его строительство потратят более 32 миллиардов рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для разгрузки автовокзала построят транспортно-пересадочные узлы. Их планируют возвести к 2040 году.