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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

На базе межуниверситетского кампуса в Тюмени создадут инженерную школу

На базе межуниверситетского кампуса в Тюмени создадут инженерную школу

8 июля 2024, 07:38
Фото: 1MI
В инженерной школе будут подготавливать биотехнологов, биоинформатиков и других востребованных специалистов. Обучение будет проводиться в сотрудничестве с медицинским университетом.

В межвузовском кампусе в Тюмени создадут инженерную школу «БиоТехФарма». Соответствующий договор заключен с фармацевтической компанией «Биокад», сообщил губернатор Александр Моор.

В школе будет подготавливать востребованных специалистов: биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков и биофармацевтов. Обучение будет проводиться в содружестве с ТюмГМУ. Также сотрудничество с университетом предполагает открытие GMP-центра.

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В школе будут проводиться научные исследования и разработка новых технологий, для работы будут привлечены ведущие ученые. Помимо этого, планируется создание лекарственных препаратов и диагностических тест-систем с применением технологий ИИ.

Напомним, что подготовка к строительству межвузовского кампуса началась в феврале этого года. В состав кампуса войдут гостиница, общежитие, центр развития и поддержки талантливой молодежи, конгресс-центр, учебно-лабораторный комплекс, спорткомплекс и технопарк. На его строительство потратят более 32 миллиардов рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени для разгрузки автовокзала построят транспортно-пересадочные узлы. Их планируют возвести к 2040 году.

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