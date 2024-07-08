На базе межуниверситетского кампуса в Тюмени создадут инженерную школу

Напомним, что подготовка к строительству межвузовского кампуса началась в феврале этого года. В состав кампуса войдут гостиница, общежитие, центр развития и поддержки талантливой молодежи, конгресс-центр, учебно-лабораторный комплекс, спорткомплекс и технопарк. На его строительство потратят более 32 миллиардов рублей.