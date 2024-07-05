День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции.

Выбор Петра был сделан в пользу супруги и пара уехала из Мурома. Однако позже те же бояре стали просить князя вернуться, ведь им не удалось справиться с тяготами правления. Вернувшись супруги зажили счастливо, а под старость лет приняли монашеств. И умерли они, как в сказках, в один день — 8 июля 1228 года. Сейчас этот день и обозначен, как День семьи любви и верности.