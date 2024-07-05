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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции.

День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции

5 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI
День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции.
2024 год в России посвящен семейным ценностям, а потому праздник, отмечающийся 8 июля будет особенным. В этом году День семьи, любви и верности выпадает на понедельник, будет ли этот день выходным?

История праздника

Отмечать День семьи любви и верности начали не так давно. Хотя день семьи любви 2024 зародился несколько десятков лет назад. Изначально, в 90-е годы прототип праздника отмечался в Муроме. Местные жители решили возродить традицию обращения и почитания святых Петра и Февронии, которые благоволили успехам в семейной и личной жизни. О ней мы расскажем чуть позже.

2008 год в России тоже был посвящен теме семьи и тогда из Мурома поступило приложения сделать праздник всероссийским. Идея была тепло принята в Госдуме и Совете Федерации. Изначально праздник назывался «Всероссийским днем супружеской любви и семейного счастья», который привязали к 26 марта. Однако тогда официального статуса он не получил.

Только в 2022 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина праздник стал официальным и его назвали более лаконично — Днем семьи, любви и верности. Суть этого дня в чествовании семейных традиций, которые должны передаваться из поколения в поколение. День семьи и верности 2024 году совпадает с тематикой года, обозначенной президентом России.

День семьи, любви и верности зародился в Муроме.День семьи, любви и верности зародился в Муроме.
День семьи, любви и верности зародился в Муроме.
Фото: 1MI

Легенда о Петре и Февронии

Так почему легенда о Петре и Февронии легла в основу семейного праздника? Разберемся в ее истории. Предание гласит, что однажды князь Петр захворал и у него обнаружили проказу. Тогда никто из врачевателей не мог побороть это недуг. Но Петру явился вещий сон, он увидел, что есть в деревне Ласково крестьянка Феврония, которая может его спасти.

Наутро принялся князь искать девушку из своего сна. Найти Февронию удалось, однако лечить князя за деньги она отказалась. За лечения девушка попросила Петра взять ее в жены. Князь согласился, но обещания не сдержал, за что был наказан — болезнь вернулась и начала пытать его еще сильнее. Тогда князь вновь велел привести к нему Февронию.

На этот раз князь все же женился на Февронии после того, как она вновь смогла его излечить. Однако народ был шокирован тем, что с князем рядом простушка неблагородных кровей. Бояре начали строить козни, осуждая новую супругу правителя. И тогда Петру нужно было выбирать: Феврония или княжеский престол.

Выбор Петра был сделан в пользу супруги и пара уехала из Мурома. Однако позже те же бояре стали просить князя вернуться, ведь им не удалось справиться с тяготами правления. Вернувшись супруги зажили счастливо, а под старость лет приняли монашеств. И умерли они, как в сказках, в один день — 8 июля 1228 года. Сейчас этот день и обозначен, как День семьи любви и верности.

День семьи, любви и верности неразрывно связан с легендой о Петре и Февронии.День семьи, любви и верности неразрывно связан с легендой о Петре и Февронии.
День семьи, любви и верности неразрывно связан с легендой о Петре и Февронии.
Фото: 1MI

Традиции самого семейного дня

В Муроме и по сей день покоятся мощи супругов. Каждый год в ним приезжают, чтобы помолиться об обретении любви и благополучии семьи. Также верующие в День семьи любви и верности ставят свечи, чтобы почтить память Петра и Февронии.

Считается, что 8 июля благоприятный день, чтобы сделать предложение своей возлюбленной или узаконить отношения в ЗАГСе. Также есть у праздника свои цветы — это ромашки, которые символизируют чистоту, любовь и честность. А потому именно эти цветы советуют дарить своим любимым, в том числе и в день семьи 2024.

В городах России обычно устраивают праздники. На День семьи любви и верности сценарий могут быть различными, где-то устраивают концерты, а где-то чествуют крепкую любовь и супружеским парам вручают награды и медали «За любовь и верность». Пары награждают и в тюменском зале бракосочетания, куда часто приходят пары, которые вместе более полувека. Обычно они рассказывают молодоженам о секретах счастливой семейной жизни и вспоминают юность, когда их любовь только-только зарождалась.

Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка.Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка.
Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка.
Фото: 1MI

Сделают ли этот день выходным?

Часто люди сомневаются, рассуждая о том, является ли праздник, отмечающийся 8 июля выходным днем. Сомнения вызывает то, что в Госдуме уже поднимали этот вопрос и предложение сделать семейный праздник выходным звучало напрямую. Однако позже этот законопроект был отозван самими инициаторами и движения праздника в сторону нерабочего дня остановилось.

А потому сейчас День семьи любви и верности в 2024 году считается рабочим днем. Но никто не мешает вам вечером, после трудового дня, собраться в кругу семьи и в год, посвященный семейный ценностям отметить самый семейный праздник.

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