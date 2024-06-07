nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:00

Published Сегодня, 01:00

Modified Сегодня, 01:00

Updated Сегодня, 01:00

День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша.

День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени

7 июня 2024, 01:00
Фото: 1MI
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша.

Тюменцам рассказали, как пройдет День России

12 июня будет отмечаться День России, этот государственный праздник из года в год для граждан страны становится выходным днем. «Наш город» расскажет об истории праздника, его обычаях и торжественных мероприятиях, который пройдут в этот день.

День России 2024

День России в 2024 году выпадает на среду. Но традиционно в этот день в России — выходной.

В День России число, в которое отмечается патриотический праздник — фиксированное и оно связано с памятной датой. В этот день новости дня в мире и России часто посвящены истории страны и планам на будущее. Иногда праздник также зовут — день мира в России, потому что этот патриотический праздник объединяет людей.

День России в 2024 году. Новости дня в России.День России в 2024 году. Новости дня в России.
День России в 2024 году. Новости дня в России.
Фото: 1MI
Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени
Узнать подробнее

Какого числа день России в 2024 году

12 июня праздник охватит всю страну, именно в этот день будет отмечаться патриотический праздник. День России на дне не заканчивается и обычно празднуется до самого вечера, завершаясь праздничным салютом. Традиционно главной площадкой праздника становится Кремль, там президент России Владимир Путин вручает награды деятелям культуры и науки. 12 июня 2024 года не станет исключением.

История и традиции праздника

Как уже отмечалось, 12 июня День России отмечается не просто так, это памятная для страны дата. История праздника берет свое начало в 1990-м году. Тогда еще существовал СССР, однако союз находился на грани развала, в то время главы союзных республик выражали отказ в вопросах подчинения центральному аппарату.

На фоне всех этих событий к 12 июня того же года был организован съезд народных депутатов РСФСР. Причиной собрания стала декларация, символизирующая государственный суверенитет. В ней было указано, что с этого дня полнота власти принадлежит РСФСР, конституция России и ее законы является более значимыми, чем общесоюзные, а права регионов требуют существенного расширения.

Документ был подписан Борисом Ельциным, который в то время занимал пост председателя Верхового совета, президентом он стал только через год. Считается, что с этой подписи началась новая история России. Однако 12 июня официальным праздником стал чуть позже — в 1992 году Верховный совет выпустил соответствующее постановление, которое было подписано Ельциным только в 1994 году.

С тех пор праздник отмечается ежегодно. По всей стране организовываются тематические мероприятия, но какой День России без празднования на Красной площади. Туда собираются не только москвичи, но и жители регионов, чтобы отметить знаменательный день на главной площадке и увидеть потрясающий салют.

Также есть у праздника в столице и своя традиция — вручение наград выдающимся специалисты в области культуры и искусства под сводами Кремля. Это ежегодное мероприятие проходит с 1995 году.

Водители во всех регионах страны традиционно ездят по городам с флагами, а пешеходы рисуют на щеках триколор. Со городов страны звучат патриотические песни и выступают местные коллективы.

За две недели минус 2 метра: уровень Туры продолжает катастрофически снижаться
Узнать подробнее
День России в 2024 году. Какого день России 2024.День России в 2024 году. Какого день России 2024.
День России в 2024 году. Какого день России 2024.
Фото: 1MI
Тюменцев напугали звуки взрывов и выстрелы артиллерии в области
Узнать подробнее

Афиша на День России 2024

В Тюменской области День России в 2024 году будут отмечать особенной программой.

У ДКиТ «Торфяник», на уличной площадке Малышева, 26, горожанам будет представлена праздничная программа «Моя родина — РОССИЯ». На торжественном мероприятии тюменцы смогут посетить тематические площадки. В частности, будет представлена выставка работ местных ремесленников, мастера расскажут о секретах производства своих шедевров и позволят горожанам обрести новые уникальные навыки. Также на этой площадке детям и взрослым будут наносить аквагрим. На сцене будут выступать воспитанники «Торфяника» с концертной программой и профессионалы с уникальными мастер-классами.

Также в рамках Дня России пройдёт фестиваль «Мост дружбы», оно пройдет на площади 400-летия Тюмени. У тюменцев будет возможность встретиться с лидерами национально-культурных объединений региона и узнать больше о культуре других народов. Так, горожане смогут побывать в настоящем чуме и в юрте, узнать рецепт вкусного узбекского плова, попробовать другие национальные блюда и поучаствовать в играх и соревнованиях. На площадке будет организованы мастер-классы. Также здесь профессиональными артистами будет исполнятся гимна России.

Отметим, что этот фестиваль проводится для укрепления единства российской нации и обеспечения достижения межнационального и межконфессионального согласия.

Читайте также:
«Это радость со слезами на глазах»: как в Тюмени отмечают День ПобедыВторой год подряд: в Тюмени отменили праздничный салют на 1 и 9 маяКогда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Праздник#День России
Подпишитесь
Спасти «Газпром» всем миром. С 1 июля газ в Тюмени вновь подорожает
Вчера, 09:53
Смертельный экзамен. Тюменский психолог рассказал, почему ЕГЭ убивает психику
Вчера, 08:44
Прощайте, карась и осетр! В водоемах Тюменской области массово вымирает рыба
Вчера, 07:09
Известного депутата арестовали в Тюмени. За что?
Вчера, 07:31
«Это экологическая угроза»: тюменцы собирают подписи против строительства автомойки
Вчера, 05:20
Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени
5 июня, 12:11
"