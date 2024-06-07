День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени

Также в рамках Дня России пройдёт фестиваль «Мост дружбы», оно пройдет на площади 400-летия Тюмени. У тюменцев будет возможность встретиться с лидерами национально-культурных объединений региона и узнать больше о культуре других народов. Так, горожане смогут побывать в настоящем чуме и в юрте, узнать рецепт вкусного узбекского плова, попробовать другие национальные блюда и поучаствовать в играх и соревнованиях. На площадке будет организованы мастер-классы. Также здесь профессиональными артистами будет исполнятся гимна России.