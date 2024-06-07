День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени

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День России в 2024 году выпадает на среду. Но традиционно в этот день в России — выходной.
В День России число, в которое отмечается патриотический праздник — фиксированное и оно связано с памятной датой. В этот день новости дня в мире и России часто посвящены истории страны и планам на будущее. Иногда праздник также зовут — день мира в России, потому что этот патриотический праздник объединяет людей.
12 июня праздник охватит всю страну, именно в этот день будет отмечаться патриотический праздник. День России на дне не заканчивается и обычно празднуется до самого вечера, завершаясь праздничным салютом. Традиционно главной площадкой праздника становится Кремль, там президент России Владимир Путин вручает награды деятелям культуры и науки. 12 июня 2024 года не станет исключением.
Как уже отмечалось, 12 июня День России отмечается не просто так, это памятная для страны дата. История праздника берет свое начало в 1990-м году. Тогда еще существовал СССР, однако союз находился на грани развала, в то время главы союзных республик выражали отказ в вопросах подчинения центральному аппарату.
На фоне всех этих событий к 12 июня того же года был организован съезд народных депутатов РСФСР. Причиной собрания стала декларация, символизирующая государственный суверенитет. В ней было указано, что с этого дня полнота власти принадлежит РСФСР, конституция России и ее законы является более значимыми, чем общесоюзные, а права регионов требуют существенного расширения.
Документ был подписан Борисом Ельциным, который в то время занимал пост председателя Верхового совета, президентом он стал только через год. Считается, что с этой подписи началась новая история России. Однако 12 июня официальным праздником стал чуть позже — в 1992 году Верховный совет выпустил соответствующее постановление, которое было подписано Ельциным только в 1994 году.
С тех пор праздник отмечается ежегодно. По всей стране организовываются тематические мероприятия, но какой День России без празднования на Красной площади. Туда собираются не только москвичи, но и жители регионов, чтобы отметить знаменательный день на главной площадке и увидеть потрясающий салют.
Также есть у праздника в столице и своя традиция — вручение наград выдающимся специалисты в области культуры и искусства под сводами Кремля. Это ежегодное мероприятие проходит с 1995 году.
Водители во всех регионах страны традиционно ездят по городам с флагами, а пешеходы рисуют на щеках триколор. Со городов страны звучат патриотические песни и выступают местные коллективы.
В Тюменской области День России в 2024 году будут отмечать особенной программой.
У ДКиТ «Торфяник», на уличной площадке Малышева, 26, горожанам будет представлена праздничная программа «Моя родина — РОССИЯ». На торжественном мероприятии тюменцы смогут посетить тематические площадки. В частности, будет представлена выставка работ местных ремесленников, мастера расскажут о секретах производства своих шедевров и позволят горожанам обрести новые уникальные навыки. Также на этой площадке детям и взрослым будут наносить аквагрим. На сцене будут выступать воспитанники «Торфяника» с концертной программой и профессионалы с уникальными мастер-классами.
Также в рамках Дня России пройдёт фестиваль «Мост дружбы», оно пройдет на площади 400-летия Тюмени. У тюменцев будет возможность встретиться с лидерами национально-культурных объединений региона и узнать больше о культуре других народов. Так, горожане смогут побывать в настоящем чуме и в юрте, узнать рецепт вкусного узбекского плова, попробовать другие национальные блюда и поучаствовать в играх и соревнованиях. На площадке будет организованы мастер-классы. Также здесь профессиональными артистами будет исполнятся гимна России.
Отметим, что этот фестиваль проводится для укрепления единства российской нации и обеспечения достижения межнационального и межконфессионального согласия.