Ради КРТ у тюменцев заберут около 40 гаражей

В Тюмени ради КРТ изымаю около 40 гаражей

Все они расположены по улице Жигулевской. Процедура изъятия проходит в рамках реализации программы КРТ в районе улиц Дамбовская — Мельникайте. В настоящее время власти занимаются поискам владельцев нежилых помещений.