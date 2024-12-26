Ради КРТ у тюменцев заберут около 40 гаражей

Posted 26 декабря, 04:15
Published 26 декабря, 04:15
Modified 26 декабря, 06:33
Updated 26 декабря, 06:33
«Администрация Тюмени на основании постановления „О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте, сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд города“, — указано в сообщении мэрии.
С полным списком гаражей, подлежащих изъятию в рамках реновации, можно ознакомиться здесь.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти продали за 82 тысячи рублей земельный участок в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская «СЗ Завод ЖБИ-3». Общая площадь участка, предназначенного под КРТ, составляет около 25 гектаров.