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Posted 26 декабря, 04:15

Published 26 декабря, 04:15

Modified 26 декабря, 06:33

Updated 26 декабря, 06:33

В Тюмени ради КРТ изымаю около 40 гаражей

Ради КРТ у тюменцев заберут около 40 гаражей

26 декабря 2024, 04:15
Фото: 1MI.

В Тюмени ради КРТ изымаю около 40 гаражей

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Все они расположены по улице Жигулевской. Процедура изъятия проходит в рамках реализации программы КРТ в районе улиц Дамбовская — Мельникайте. В настоящее время власти занимаются поискам владельцев нежилых помещений.
«Администрация Тюмени на основании постановления „О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте, сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд города“, — указано в сообщении мэрии.

С полным списком гаражей, подлежащих изъятию в рамках реновации, можно ознакомиться здесь.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти продали за 82 тысячи рублей земельный участок в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская «СЗ Завод ЖБИ-3». Общая площадь участка, предназначенного под КРТ, составляет около 25 гектаров.

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