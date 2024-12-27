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Posted 27 декабря, 01:11

Published 27 декабря, 01:11

Modified 27 декабря, 01:11

Updated 27 декабря, 01:11

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Метель и сильный ветер: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

27 декабря 2024, 01:11
Фото: 1MI.

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Метель, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 27 декабря. Днем термометры покажут -1…-6, местами до -6…-11, ночью температура воздуха составит -7…-12, при прояснении до -17. День пройдет при переменной облачности, вероятны осадки в виде снега.

В Тюмени 27 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в дневные часы. Максимальная дневная температура воздуха составит -7…-5, ночью потеплеет до -1….-4. Ветер будет дуть со скоростью до 6,9 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17, закат в 16:00, продолжительность дня 6 часов 43 минуты.

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В Тобольске 27 декабря ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -8…-6, ночью ожидается до -2…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:41, продолжительность дня 6 часов 27 минут.

В Ишиме 27 декабря ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха сотсавит-9….-6, к вечеру потеплеет до -2…-5. Ветер будет дуть со скоростью 6,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54 закат в 15:51, продолжительность дня 6 часов 57 минут.

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