Метель и сильный ветер: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted 27 декабря, 01:11
Published 27 декабря, 01:11
Modified 27 декабря, 01:11
Updated 27 декабря, 01:11
В Тюмени 27 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в дневные часы. Максимальная дневная температура воздуха составит -7…-5, ночью потеплеет до -1….-4. Ветер будет дуть со скоростью до 6,9 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17, закат в 16:00, продолжительность дня 6 часов 43 минуты.
В Тобольске 27 декабря ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -8…-6, ночью ожидается до -2…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:41, продолжительность дня 6 часов 27 минут.
В Ишиме 27 декабря ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха сотсавит-9….-6, к вечеру потеплеет до -2…-5. Ветер будет дуть со скоростью 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54 закат в 15:51, продолжительность дня 6 часов 57 минут.