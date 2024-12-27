Метель и сильный ветер: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Метель, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 27 декабря. Днем термометры покажут -1…-6, местами до -6…-11, ночью температура воздуха составит -7…-12, при прояснении до -17. День пройдет при переменной облачности, вероятны осадки в виде снега.