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Posted 27 декабря, 04:18

Published 27 декабря, 04:18

Modified 27 декабря, 04:22

Updated 27 декабря, 04:22

В Тюмени перестало работать приложение «Тюменские парковки»

Сервис «Тюменские парковки» рухнул в Тюмени. Водители не могут оплатить паркинг

27 декабря 2024, 04:18
Фото: 1MI.

В Тюмени перестало работать приложение «Тюменские парковки»

В пятницу утром тюменские автовладельцы начали массового жаловаться на проблемы с оплатой услуг платных паркингов. Водители отмечают, что и мобильное приложение, и сайт выдают ошибку.
«Сегодня не работает и сайт, и приложение, и паркомат», — сообщила «Нашему Городу» подписчица.
Фото: nashgorod.ru

Между тем, в «Тюменьгортрансе» о данной проблеме уже известно. Как пояснили редакции, в настоящее время ведутся технические работы.

«Приложение, сайт и паркоматы возобновят работу через несколько часов. Оплатить паркинг водители смогут посредством постоплаты в приложении после того, как оно возобновит работу. Для этого нужно будет ввести время стоянки на платной парковке. Для того, чтобы штраф не начислили, сделать это необходимо будет до конца суток пятницы», — пояснили в «Тюменьгортрансе».
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Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени по итогам января-ноября заработала на платных парковках 104,5 миллиона рублей, что на 15% больше планируемых ранее поступлений в бюджет. В 2025 году власти намерены заработать на парковках 125 миллионов рублей.

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