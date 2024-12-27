Сервис «Тюменские парковки» рухнул в Тюмени. Водители не могут оплатить паркинг

Posted 27 декабря, 04:18
Published 27 декабря, 04:18
Modified 27 декабря, 04:22
Updated 27 декабря, 04:22
«Сегодня не работает и сайт, и приложение, и паркомат», — сообщила «Нашему Городу» подписчица.
Между тем, в «Тюменьгортрансе» о данной проблеме уже известно. Как пояснили редакции, в настоящее время ведутся технические работы.
«Приложение, сайт и паркоматы возобновят работу через несколько часов. Оплатить паркинг водители смогут посредством постоплаты в приложении после того, как оно возобновит работу. Для этого нужно будет ввести время стоянки на платной парковке. Для того, чтобы штраф не начислили, сделать это необходимо будет до конца суток пятницы», — пояснили в «Тюменьгортрансе».
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени по итогам января-ноября заработала на платных парковках 104,5 миллиона рублей, что на 15% больше планируемых ранее поступлений в бюджет. В 2025 году власти намерены заработать на парковках 125 миллионов рублей.