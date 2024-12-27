Сервис «Тюменские парковки» рухнул в Тюмени. Водители не могут оплатить паркинг

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени по итогам января-ноября заработала на платных парковках 104,5 миллиона рублей, что на 15% больше планируемых ранее поступлений в бюджет. В 2025 году власти намерены заработать на парковках 125 миллионов рублей.