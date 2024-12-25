Тюменских чиновников заставили расселить аварийный дом раньше срока

Posted 25 декабря, 06:09
Published 25 декабря, 06:09
Modified 25 декабря, 06:11
Updated 25 декабря, 06:11
«Учитывая аварийное состояние дома, за этот период могут произойти необратимые последствия как для его жильцов, так и для неопределенного круга лиц. В этой связи установленный срок отселения граждан является чрезвычайно длительным», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что распоряжение мэрии Тюмени в части установления срока расселения в судебном порядке признали незаконным. Муниципалитет обязали установить новый разумный срок отселения жильцов.
Ранее «Наш Город» писал, что Роспотребнадзор подал в суд на застройщика домов в Перевалово. Ведомство считает, что покупателей вводили в заблуждение, продавая дома без коммуникаций под видом жилых.