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Posted 25 декабря, 06:09

Published 25 декабря, 06:09

Modified 25 декабря, 06:11

Updated 25 декабря, 06:11

Тюменских чиновников заставили расселить аварийный дом раньше срока

Тюменских чиновников заставили расселить аварийный дом раньше срока

25 декабря 2024, 06:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
Речь идет о расселении жителей двухэтажного дома по улице Максима Горького, 45. Здание еще в 2019 году признали аварийным, срок расселения установили до 1 января 2030 года.
«Учитывая аварийное состояние дома, за этот период могут произойти необратимые последствия как для его жильцов, так и для неопределенного круга лиц. В этой связи установленный срок отселения граждан является чрезвычайно длительным», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что распоряжение мэрии Тюмени в части установления срока расселения в судебном порядке признали незаконным. Муниципалитет обязали установить новый разумный срок отселения жильцов.

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Ранее «Наш Город» писал, что Роспотребнадзор подал в суд на застройщика домов в Перевалово. Ведомство считает, что покупателей вводили в заблуждение, продавая дома без коммуникаций под видом жилых.

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