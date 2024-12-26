Хитрости формулировки: в Тюменской области все же подорожает оплата детского сада

Администрация Тюмени, после активного распространения новостей о повышении оплаты детского сада выступило с заявлением, что в городе цены сохранятся на уровне 3900 рублей, а заявления о росте цены — фейки. Однако на сайте правительства уже был опубликован документ, подтверждающий рост цены до 4100 рублей. Чтобы разобраться в вопросе «Наш город» обратился за разъяснениями в правительство региона.