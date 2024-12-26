Хитрости формулировки: в Тюменской области все же подорожает оплата детского сада

Posted 26 декабря, 08:55
Published 26 декабря, 08:55
Modified 26 декабря, 08:57
Updated 26 декабря, 08:57
Администрация Тюмени, после активного распространения новостей о повышении оплаты детского сада выступило с заявлением, что в городе цены сохранятся на уровне 3900 рублей, а заявления о росте цены — фейки. Однако на сайте правительства уже был опубликован документ, подтверждающий рост цены до 4100 рублей. Чтобы разобраться в вопросе «Наш город» обратился за разъяснениями в правительство региона.
«Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Тюменской области определен постановлением Правительства Тюменской области №893 –п от 05 декабря 2024 года. Данным постановлением внесены изменения в размер родительской платы. По г. Тюмени он составляет не более 4100 руб. для групп полного дня. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2025 года», — пояснили в ответе на запрос «Нашего города».
Позже СМИ публиковали информацию о том, что в Тюмени цены может подняться до 4100 рублей, если продукты вдруг сильно подорожают. Разобраться в том, как будет меняться цена редакции помог юрист Павел Шадрин.
«Правительство документом допустило, что максимальная оплата детского сада может достигать 4100 рублей — больше нельзя, а вот меньше вполне можно. А потому в Тюмени могут удерживать цены пока на уровне 3900 рублей. Но уже выпущенный документ позволят поднять цены в любой момент», — объяснил специалист.
А потому в начале 2025-го года стоимость оплаты детского сада в Тюмени может сохраниться, но в течение года родителям стоит быть готовыми к повышению цены.