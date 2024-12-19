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Posted 19 декабря, 11:09

Published 19 декабря, 11:09

Modified 19 декабря, 11:20

Updated 19 декабря, 11:20

Тюменские детсады начали принимать на работу мигрантов

Набирают всех подряд! Тюменские детсады начали принимать на работу мигрантов

19 декабря 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменские детсады начали принимать на работу мигрантов

Сюжет
Дети
Необычное объявление обнаружили местные жители в одном из детских садов Тюмени. Там красовалось сообщение о том, что для учреждения срочно требуются уборщики, в частности, дворники. Брать при этом готовы всех.

Как сообщает портал URA.RU, нанимающимся обещают социальный пакет, работу с графиком 5 на 2 и зарплату в 30 тысяч рублей. При этом рассматривается вариант найма иностранных граждан, в том числе мигрантов.

Такие объявления вызвали бурю негодования, однако информацию уже успели опровергнуть руководители детсада. Дело в том, что наймом персонала, не касающегося прямой работы с детьми, занимается не руководство учреждения, а сторонние компании. Свою кадровую политику они выстраивают независимо от того, как к этому относится детский сад. Но и сами сторонние компании при этом выполняют свою работу в рамках Трудового законодательства страны.

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Ранее сообщалось о том, что в садиках и школах Тюмени запретили костюмы западных героев.

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#Александр Смирнов#Общество#Дети#Мигранты#Новости тюмени#Детский сад#Детские сады
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