Набирают всех подряд! Тюменские детсады начали принимать на работу мигрантов

Такие объявления вызвали бурю негодования, однако информацию уже успели опровергнуть руководители детсада. Дело в том, что наймом персонала, не касающегося прямой работы с детьми, занимается не руководство учреждения, а сторонние компании. Свою кадровую политику они выстраивают независимо от того, как к этому относится детский сад. Но и сами сторонние компании при этом выполняют свою работу в рамках Трудового законодательства страны.