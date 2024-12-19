Набирают всех подряд! Тюменские детсады начали принимать на работу мигрантов

Posted 19 декабря, 11:09
Published 19 декабря, 11:09
Modified 19 декабря, 11:20
Updated 19 декабря, 11:20
Как сообщает портал URA.RU, нанимающимся обещают социальный пакет, работу с графиком 5 на 2 и зарплату в 30 тысяч рублей. При этом рассматривается вариант найма иностранных граждан, в том числе мигрантов.
Такие объявления вызвали бурю негодования, однако информацию уже успели опровергнуть руководители детсада. Дело в том, что наймом персонала, не касающегося прямой работы с детьми, занимается не руководство учреждения, а сторонние компании. Свою кадровую политику они выстраивают независимо от того, как к этому относится детский сад. Но и сами сторонние компании при этом выполняют свою работу в рамках Трудового законодательства страны.