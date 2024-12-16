Детей мигрантов без знания русского языка запретили принимать в тюменские школы

Posted 16 декабря, 06:25
Published 16 декабря, 06:25
Modified 16 декабря, 06:27
Updated 16 декабря, 06:27
Отныне тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение будет обязательным для детей иностранцев. Его будут проводить бесплатно, порядок проведения тестирования определит Министерство просвещения.
В Тюмени запрет приема в школы не говорящих по-русски детей мигрантов поддерживают 69% жителей — горожане считают, что дети иностранцев должны знать язык в страны, в которой проживают, а также чтить ее традиции.
Против такого ужесточения правил зачисления в школу проголосовали 12% горожан.
«Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку. Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками, поэтому организовать специальные классы/группы для помощи этим детям» — объяснили свою позицию противники закона.
Еще в начале этого учебного года депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» направляли запрос в Минпросвещения с просьбой ввести ограничения для детей иностранцев, не знающих русского языка, до 10% от общей численности класса.
В министерстве тогда согласились с разумностью подобного ограничения и направили в регионы соответствующие рекомендации. Тюменская область исключением не стала — в настоящее время в регионе ведется работа по этому направлению. По последним данным в школах региона обучается более 2,5 тысячи детей мигрантов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют ввести новые ограничения для мигрантов. Иностранцам запретят работать на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, а также в отрасли розничной торговли табачными изделиями