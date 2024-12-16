Детей мигрантов без знания русского языка запретили принимать в тюменские школы

В министерстве тогда согласились с разумностью подобного ограничения и направили в регионы соответствующие рекомендации. Тюменская область исключением не стала — в настоящее время в регионе ведется работа по этому направлению. По последним данным в школах региона обучается более 2,5 тысячи детей мигрантов.