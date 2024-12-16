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Posted 16 декабря, 06:25

Published 16 декабря, 06:25

Modified 16 декабря, 06:27

Updated 16 декабря, 06:27

Почти 70% тюменцев поддержали запрет на прием в школы детей мигрантов

Детей мигрантов без знания русского языка запретили принимать в тюменские школы

16 декабря 2024, 06:25
Фото: 1MI.

Почти 70% тюменцев поддержали запрет на прием в школы детей мигрантов

Сюжет
Дети
На минувшей неделе Госудасртвенная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Депутаты проголосовали почти единогласно.

Отныне тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение будет обязательным для детей иностранцев. Его будут проводить бесплатно, порядок проведения тестирования определит Министерство просвещения.

В Тюмени запрет приема в школы не говорящих по-русски детей мигрантов поддерживают 69% жителей — горожане считают, что дети иностранцев должны знать язык в страны, в которой проживают, а также чтить ее традиции.

Против такого ужесточения правил зачисления в школу проголосовали 12% горожан.

«Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку. Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками, поэтому организовать специальные классы/группы для помощи этим детям» — объяснили свою позицию противники закона.

Еще в начале этого учебного года депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» направляли запрос в Минпросвещения с просьбой ввести ограничения для детей иностранцев, не знающих русского языка, до 10% от общей численности класса.

В министерстве тогда согласились с разумностью подобного ограничения и направили в регионы соответствующие рекомендации. Тюменская область исключением не стала — в настоящее время в регионе ведется работа по этому направлению. По последним данным в школах региона обучается более 2,5 тысячи детей мигрантов.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют ввести новые ограничения для мигрантов. Иностранцам запретят работать на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, а также в отрасли розничной торговли табачными изделиями

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