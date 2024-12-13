«У дочки истерика»: в садиках и школах Тюмени запретили костюмы западных героев

В некоторых регионах России начинают обсуждать идею запрета костюмов зарубежных персонажей на детских утренниках. О такой возможности говорят представители власти на разных уровнях. В Тюмени политики пока не высказывались по поводу костюмов для утренников и не предлагали ужесточить дресс-код. Однако, как рассказали «Нашему городу» родители тюменских детей, уже существует негласный запрет на использование таких костюмов.