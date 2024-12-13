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Posted 13 декабря, 07:11

Published 13 декабря, 07:11

Modified 13 декабря, 07:34

Updated 13 декабря, 07:34

В тюменских садиках негласно запретили костюмы иностранных героев.

«У дочки истерика»: в садиках и школах Тюмени запретили костюмы западных героев

13 декабря 2024, 07:11
Фото: 1MI. В тюменских садиках негласно запретили костюмы иностранных героев.

В тюменских садиках и школах негласно запретили костюмы иностранных героев

Сюжет
Дети
Родителям воспитанников детских садов не рекомендуют одевать детей на утренники в костюмы персонажей зарубежных фильмов и мультиков. А качестве альтернативы предлагают костюмы животных, жилетки и платья, но дети не очень этому рады. Детский психолог объяснила, почему дети не готовы к запрету.

Только патриотичные костюмы

В некоторых регионах России начинают обсуждать идею запрета костюмов зарубежных персонажей на детских утренниках. О такой возможности говорят представители власти на разных уровнях. В Тюмени политики пока не высказывались по поводу костюмов для утренников и не предлагали ужесточить дресс-код. Однако, как рассказали «Нашему городу» родители тюменских детей, уже существует негласный запрет на использование таких костюмов.

«У нас педагог на родительском собрании рекомендовал не покупать детям костюмы „суперменов“ и „черепашек-ниндзя“. Предложили выбрать костюмы животных, героев сказок или одеть детей в официальные костюмы и платья. А у меня дочка тащится от „Холодного сердца“. Не знаю, отругают ли, если она будет в платье Эльзы?», — рассказывает тюменская родительница Ирина Куликова.

Еще одна тюменская мамочка Виктория Семенова рассказала, что ее сын хотел бы на утреннике быть в костюме «Венома», однако эту идею педагог сразу забраковал.

«Сказали, что это не патриотично и лучше выбрать что-то другое. Скандала не было, говорили вежливо, но настоятельно рекомендовали избегать зарубежной культуры в костюмах. Теперь пытаемся „Венома“ скрыть под костюмом „Кощея"", — говорит тюменка Валерия Старцева.

В Тюмени, как и во многих других городах России, рекомендации о выборе более «русских» костюмов связаны со стремлением поддержать национальные традиции. Организаторы утренников рассказывают родителям о важности сохранения культурного наследия России. По задумке, дети в костюмах героев русских сказок, былин и мультфильмов помогают укрепить чувство национальной идентичности и познакомиться с родной культурой.

И также уклон подальше от западных героев связан со стремлением снизить влияние иностранной культуры. Но как на эти планы реагируют дети?

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Дети пока не готовы быть Кощеями и Снегурочками?

Некоторые тюменские родители говорят о том, что у их детей начинается истерика, если они им запрещают надевать желаемый костюм. Многие плохо реагируют на запрет перевоплощения в любимого персонажа и вовсе отказываются идти на утренник.

«У дочки истерика. Она хочет быть „Литл пони“, мы решили, что тут и квадроберство, и зарубежная культура, а значит, надо костюм другой. Но она пока ни в какую. Столько платьев перемерили, а она хочет себе цветной парик и „скакать, как лошадка“, мы в стрессе», — рассказывают родители.

Как объясняет детский психолог Наталья Наумова, дети выбирают любимых персонажей, ориентируясь на их популярность и яркость. И пока зарубежные герои превосходят российских, потому что наряжаться в них детям интереснее.

«Выбор не так уж и велик. Советские мультфильмы дети уже не смотрят, а среди современных отечественных почти нет тех, что пользуются популярностью у детей. К тому же посмотрите со стороны ребенка, в какой костюм он хотел бы нарядиться. То ли супергерой, который делает что-то хорошее, то ли Кощей — злодей. А кто у нас еще, например, для мальчиков есть? Богатыри? Они не особо популярны. Леший? Колобок? Тоже не фонтан. В кого им наряжаться-то», — указывает Наумова.

По мнению специалиста, если бы российская мультипликация была более популярна, а на экранах появлялось больше новых качественных и увлекательных мультфильмов, то дети могли бы забыть о «пони» и «веномах» и обратить внимание на других интересных персонажей.

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Запреты сделают только хуже

При этом Наумова считает, что сейчас запрещать костюмы или мультфильмы не целесообразно. Конкуренцию западным героям нужно создавать иным путем.

«Во-первых, детям нужны красивые, необычные и сильные персонажи, которым бы они хотели подражать. Нужно впечатлить ребенка. Отрисуйте „наших“ супергероев и принцесс. Придумайте им хорошие истории и способности. Но сейчас детей пока нечем зацепить. А запрет только подогреет интерес», — считает психолог.

Эксперт также отмечает, что в подражании западным персонажам сейчас нет ничего страшного. Детские мультики именитых студий основываются на темах добра, дружбы, доблести и других полезных для детей направлениях.

Пока в Тюмени запрет на костюмы западных персонажей носит преимущественно рекомендательный характер. Родителям предлагают выбирать костюмы героев русских народных сказок — таких как Дед Мороз, Снегурочка, Иван-Царевич или Алёнушка, однако строгого контроля нет, и решение все же остается за семьями.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тобольске во время новогоднего утренника произошла трагедия, которая унесла жизни двух детей и нанесла ущерб учреждению культуры. Семилетний мальчик проник в вентиляционную камеру через незапертую дверь и упал с большой высоты в зал, где проходило праздничное мероприятие.

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