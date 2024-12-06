Заражаются дети и вахтовики: кто распространяет венерические заболевания в Тюмени?

Обычно это молодые люди в возрасте 20-30 лет, обычно они приходят только тогда, когда у заболевания уже появилось внешнее проявление. Такие пациенты готовы какое-то время терпеть зуд и дискомфорт, но тем лишь усугубляют ситуацию. Также в группу риска часто попадают вахтовики в возрасте 40-50 лет. После смены у них могут проявляться различные заболевания. Однако врач предпочёл не раскрывать причины, которые обычно приводят к заражению на вахте.