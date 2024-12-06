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Posted 6 декабря, 06:24

Published 6 декабря, 06:24

Modified 6 декабря, 06:26

Updated 6 декабря, 06:26

Тюменцам рассказали, как избежать заражения ЗППП.

Заражаются дети и вахтовики: кто распространяет венерические заболевания в Тюмени?

6 декабря 2024, 06:24
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, как избежать заражения ЗППП.

Тюменцам рассказали, как избежать заражения ЗППП

Венерические заболевания по-прежнему представляют серьёзную проблему в Тюмени. С этими недугами сталкиваются как примерные семьянины, так и те, кто предпочитает экстремальные связи. Более того, иногда заражаются даже дети и подростки.

Скрытая статистика

По информации Роспотребнадзора, в первой половине 2024 года в Тюмени было выявлено более 400 случаев заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП). Среди них зафиксировано 155 случаев заражения сифилисом и 250 случаев гонореи. Среди заболевших есть и несовершеннолетние — 11 подростков.

Однако, по мнению Владимира Никулина, врача-венеролога, эти данные сильно занижены и не отражают реальную картину.

«Это только те случаи, когда люди обращались в государственные больницы. Однако, как показывает практика, в случае с заболеваниями, передающимися половым путём, люди чаще обращаются в частные клиники. Поэтому я уверен, что реальное количество случаев таких заболеваний значительно больше. Кроме того, за последние 5 лет число пациентов заметно возросло», — рассказал «Нашему городу» врач.

Он отмечает, что и заболевших детей и подростков на деле больше. Однако это не всегда связано с тем, что некоторые тюменцы рано начинают половую жизнь. Никулин многократно сталкивался с людьми, которые не знают, что многие венерические заболевания могут передаваться и бытовым путем.

«Частое заблуждение — считать, что только через половой контакт передается заболевание. Например, в случае с сифилисом заражение происходит и через поцелуи, при использовании общих бытовых предметов, таких как ложки, стаканы или туалетные принадлежности. Так что некоторые ЗППП на деле не только ППП», — отмечает венеролог.
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Кто чаще всего распространяет венерические заболевания?

По просьбе редакции венеролог собрал 3 портрета типичных тюменцев, которые обращаются к венерологу с серьезными заболеваниями. Один из наиболее распространенных типажей — люди с большим количеством половых партнёров.

«Чем больше партнёров у человека, тем выше риск как заражения, так и дальнейшей передачи ВЗ. Согласно статистике, основными распространителями являются люди, практикующие беспорядочные половые связи, особенно без использования презервативов», — указывает врач.

Обычно это молодые люди в возрасте 20-30 лет, обычно они приходят только тогда, когда у заболевания уже появилось внешнее проявление. Такие пациенты готовы какое-то время терпеть зуд и дискомфорт, но тем лишь усугубляют ситуацию. Также в группу риска часто попадают вахтовики в возрасте 40-50 лет. После смены у них могут проявляться различные заболевания. Однако врач предпочёл не раскрывать причины, которые обычно приводят к заражению на вахте.

Второй распространенный типаж — люди, живущие в браке, но решившиеся на измену. Такие случаи особо опасны, так как один из супругом может заразить второго.

«Иногда люди обращаются к работницам секс-индустрии, реже знакомятся с кем-то. А потом замечают, что что-то теперь не так и потом горько сожалеют о содеянном», — говорит Никулин.

Он также указывает, что индустрия удовольствий для взрослых оказывает значительное влияние на распространение венерических заболеваний в Тюмени.

И еще один популярный вид пациентов — люди, не понимающие, как моли заразиться. Этот как раз случаи бытового заражения.

«Тут сложно установить, как конкретно произошло заражение, так как ц пациента вовсе может не быть длительное время интимной жизни из-за чего и возникает недоумение», — рассказывает венеролог.
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Как избежать заражения венерическими заболеваниями?

Чтобы избежать приема венеролога и защитить свое здоровье, врач Никулин рекомендует, в первую очередь, использовать презервативы при половых контактах.

«При распространении сейчас других средств контрацепции люди забывают, что опасность не только в нежелательной беременности, но и в риске передачи инфекции», — указывает специалист.

Вместе с тем стоит обращать на признаки заболеваний у вашего партнёра. Приглядитесь, есть ли у него или у нее высыпания, покраснения, необычные выделения. При сомнениях лучше отложить контакт и посоветовать партнёру обследоваться.

Старайтесь использовать только свои личные вещи. Если вы живёте с друзьями или в общежитии, то важно, чтобы никто не использовал ваши расчёски, столовые приборы, полотенца и другие предметы, которые могут быть переносчиками заболеваний.

Помните, что венерические заболевания часто возникают из-за недостатка знаний, незащищённых половых контактов и отсутствия регулярных обследований. Простые меры предосторожности могут значительно снизить риск развития венерических заболеваний. Соблюдая эти правила, вы не только заботитесь о своём здоровье, но и помогаете уменьшить распространение инфекций в обществе.

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