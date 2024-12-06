Заражаются дети и вахтовики: кто распространяет венерические заболевания в Тюмени?

Posted 6 декабря, 06:24
Published 6 декабря, 06:24
Modified 6 декабря, 06:26
Updated 6 декабря, 06:26
По информации Роспотребнадзора, в первой половине 2024 года в Тюмени было выявлено более 400 случаев заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП). Среди них зафиксировано 155 случаев заражения сифилисом и 250 случаев гонореи. Среди заболевших есть и несовершеннолетние — 11 подростков.
Однако, по мнению Владимира Никулина, врача-венеролога, эти данные сильно занижены и не отражают реальную картину.
«Это только те случаи, когда люди обращались в государственные больницы. Однако, как показывает практика, в случае с заболеваниями, передающимися половым путём, люди чаще обращаются в частные клиники. Поэтому я уверен, что реальное количество случаев таких заболеваний значительно больше. Кроме того, за последние 5 лет число пациентов заметно возросло», — рассказал «Нашему городу» врач.
Он отмечает, что и заболевших детей и подростков на деле больше. Однако это не всегда связано с тем, что некоторые тюменцы рано начинают половую жизнь. Никулин многократно сталкивался с людьми, которые не знают, что многие венерические заболевания могут передаваться и бытовым путем.
«Частое заблуждение — считать, что только через половой контакт передается заболевание. Например, в случае с сифилисом заражение происходит и через поцелуи, при использовании общих бытовых предметов, таких как ложки, стаканы или туалетные принадлежности. Так что некоторые ЗППП на деле не только ППП», — отмечает венеролог.
По просьбе редакции венеролог собрал 3 портрета типичных тюменцев, которые обращаются к венерологу с серьезными заболеваниями. Один из наиболее распространенных типажей — люди с большим количеством половых партнёров.
«Чем больше партнёров у человека, тем выше риск как заражения, так и дальнейшей передачи ВЗ. Согласно статистике, основными распространителями являются люди, практикующие беспорядочные половые связи, особенно без использования презервативов», — указывает врач.
Обычно это молодые люди в возрасте 20-30 лет, обычно они приходят только тогда, когда у заболевания уже появилось внешнее проявление. Такие пациенты готовы какое-то время терпеть зуд и дискомфорт, но тем лишь усугубляют ситуацию. Также в группу риска часто попадают вахтовики в возрасте 40-50 лет. После смены у них могут проявляться различные заболевания. Однако врач предпочёл не раскрывать причины, которые обычно приводят к заражению на вахте.
Второй распространенный типаж — люди, живущие в браке, но решившиеся на измену. Такие случаи особо опасны, так как один из супругом может заразить второго.
«Иногда люди обращаются к работницам секс-индустрии, реже знакомятся с кем-то. А потом замечают, что что-то теперь не так и потом горько сожалеют о содеянном», — говорит Никулин.
Он также указывает, что индустрия удовольствий для взрослых оказывает значительное влияние на распространение венерических заболеваний в Тюмени.
И еще один популярный вид пациентов — люди, не понимающие, как моли заразиться. Этот как раз случаи бытового заражения.
«Тут сложно установить, как конкретно произошло заражение, так как ц пациента вовсе может не быть длительное время интимной жизни из-за чего и возникает недоумение», — рассказывает венеролог.
Чтобы избежать приема венеролога и защитить свое здоровье, врач Никулин рекомендует, в первую очередь, использовать презервативы при половых контактах.
«При распространении сейчас других средств контрацепции люди забывают, что опасность не только в нежелательной беременности, но и в риске передачи инфекции», — указывает специалист.
Вместе с тем стоит обращать на признаки заболеваний у вашего партнёра. Приглядитесь, есть ли у него или у нее высыпания, покраснения, необычные выделения. При сомнениях лучше отложить контакт и посоветовать партнёру обследоваться.
Старайтесь использовать только свои личные вещи. Если вы живёте с друзьями или в общежитии, то важно, чтобы никто не использовал ваши расчёски, столовые приборы, полотенца и другие предметы, которые могут быть переносчиками заболеваний.
Помните, что венерические заболевания часто возникают из-за недостатка знаний, незащищённых половых контактов и отсутствия регулярных обследований. Простые меры предосторожности могут значительно снизить риск развития венерических заболеваний. Соблюдая эти правила, вы не только заботитесь о своём здоровье, но и помогаете уменьшить распространение инфекций в обществе.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюмени с привлекательной фигурой продолжает создавать проблемы своим соседям. По словам местных жителей, она не даёт им спокойно жить. По ночам она шумит, стучит по стенам, кричит и прыгает по полу. На замечания она не реагирует. Когда соседи пытаются поговорить с ней, она становится агрессивной, нападает на них и даже пытается проникнуть в их квартиры.