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Posted 3 декабря, 11:40

Published 3 декабря, 11:40

Modified 3 декабря, 12:10

Updated 3 декабря, 12:10

В тюменской гимназии у детей нашли вшей

Опасность реальна. В тюменской гимназии у детей нашли вшей

3 декабря 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney.

В тюменской гимназии у детей нашли вшей

Распространение опасной болезни обнаружили родители в одной из тюменских гимназий. Домой их дети вернулись с признаками педикулеза. Тюменцы же сразу начали разбираться, как руководство школы это допустило.

Как рассказали родители заболевших детей, руководство школы отреагировало на ситуацию с большим опозданием, а также подделывало журналы осмотров всех детей, вылечить своих детей родители смогли, но впоследствии произошел рецидив, дети вновь заболели. Первичное зарождение произошло до каникул, вторичное через 2 недели с момента начала учебного процесса.

«Мы единственные родители, которые сигнализировали об этом заболевании классным руководителям. И надеялись на адекватную реакцию и меры, но к сожалению отнеслись наплевательски», — пишут родители в тюменских телеграм-каналах.

«Наш Город» предпринял попытку связаться с региональным управлением Роспотребнадзора, однако там с журналистами беседовать на эту тему отказались. Руководство школы и вовсе не вышло на связь.

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Напомним, что педикулёз — это медицинское обозначение вшивости. Паразиты попадают на тело человека и прячутся в волосах, вызывая зуд от укусов, что приводит к покраснению на коже и аллергической реакции.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный грозился устроить теракт в школе Тюменской области.

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#Александр Смирнов#Происшествия#Болезни#Школа#Новости тюмени
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