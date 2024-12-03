Опасность реальна. В тюменской гимназии у детей нашли вшей

Как рассказали родители заболевших детей, руководство школы отреагировало на ситуацию с большим опозданием, а также подделывало журналы осмотров всех детей, вылечить своих детей родители смогли, но впоследствии произошел рецидив, дети вновь заболели. Первичное зарождение произошло до каникул, вторичное через 2 недели с момента начала учебного процесса.