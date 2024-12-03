Опасность реальна. В тюменской гимназии у детей нашли вшей

Posted 3 декабря, 11:40
Published 3 декабря, 11:40
Modified 3 декабря, 12:10
Updated 3 декабря, 12:10
Как рассказали родители заболевших детей, руководство школы отреагировало на ситуацию с большим опозданием, а также подделывало журналы осмотров всех детей, вылечить своих детей родители смогли, но впоследствии произошел рецидив, дети вновь заболели. Первичное зарождение произошло до каникул, вторичное через 2 недели с момента начала учебного процесса.
«Мы единственные родители, которые сигнализировали об этом заболевании классным руководителям. И надеялись на адекватную реакцию и меры, но к сожалению отнеслись наплевательски», — пишут родители в тюменских телеграм-каналах.
«Наш Город» предпринял попытку связаться с региональным управлением Роспотребнадзора, однако там с журналистами беседовать на эту тему отказались. Руководство школы и вовсе не вышло на связь.
Напомним, что педикулёз — это медицинское обозначение вшивости. Паразиты попадают на тело человека и прячутся в волосах, вызывая зуд от укусов, что приводит к покраснению на коже и аллергической реакции.
Ранее сообщалось о том, что неизвестный грозился устроить теракт в школе Тюменской области.