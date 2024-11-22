Неизвестный грозился устроить теракт в школе Тюменской области

Posted 22 ноября, 15:29
Published 22 ноября, 15:29
Modified 22 ноября, 15:31
Updated 22 ноября, 15:31
Правоохранительные органы работают над установлением личности телефонного террориста, который угрожал расправой над учениками школы в Ялуторовске.
Согласно информации источника, неизвестный сообщил директору школы №3, что вскоре придет в учебное заведение с оружием с намерением совершить кровавый теракт.
«Комментировать ничего не могу. Сейчас проводится проверка», — сообщила URA.RU директор школы №3 в Ялуторовске.
В связи с возможной угрозой сотрудники полиции начали проверку.