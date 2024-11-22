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Posted 22 ноября, 15:29

Published 22 ноября, 15:29

Modified 22 ноября, 15:31

Updated 22 ноября, 15:31

Неизвестный грозился устроить теракт в школе Тюменской области

Неизвестный грозился устроить теракт в школе Тюменской области

22 ноября 2024, 15:29
Фото: 1MI.
В школу №3 города Ялуторовск (Тюменская область) начали поступать угрозы от неустановленного лица, заявившего о намерении прийти с оружием.

Правоохранительные органы работают над установлением личности телефонного террориста, который угрожал расправой над учениками школы в Ялуторовске.

Согласно информации источника, неизвестный сообщил директору школы №3, что вскоре придет в учебное заведение с оружием с намерением совершить кровавый теракт.

«Комментировать ничего не могу. Сейчас проводится проверка», — сообщила URA.RU директор школы №3 в Ялуторовске.

В связи с возможной угрозой сотрудники полиции начали проверку.

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Ранее сегодня стало известно, что почти 80 классов ушли на карантин по ОРВИ в Тюменской области.

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