В тюменской школе лети мигрантов избили подростка. К делу подключилась прокуратура

По видеозаписи можно предположить, что инцидент произошел в холле. Группа подростков (по всей видимости, детей мигрантов) требовала от одного из учеников выполнить что-то на камеру, но он отказался. В результате между ними началась драка, которую пришлось разнимать охраннику. Неизвестно, потребовалась ли пострадавшему медицинская помощь. Школа и департамент образования пока не прокомментировали ситуацию, но запросы им уже отправлены.