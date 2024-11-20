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Posted 20 ноября, 14:49

Published 20 ноября, 14:49

Modified 20 ноября, 15:41

Updated 20 ноября, 15:41

Прокуратура Тюмени начала проверку после публикации видео с избиением подростка

В тюменской школе лети мигрантов избили подростка. К делу подключилась прокуратура

20 ноября 2024, 14:49
Фото: 1MI.

Прокуратура Тюмени начала проверку после публикации видео с избиением подростка

В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту размещенной в интернете информации об избиении подростка в школе.

Тюменская школа №63 вновь оказалась в центре внимания. В социальных сетях появились кадры с дракой детей, и автор публикации утверждает, что это произошло в том же учебном заведении, где недавно случился похожий скандал.

«В Тюмени группа мигрантов напала на подростка и хотели заставить его извиняться на камеру, если прислушаться к их разговору, то это не первое нападение», — комментирует видео Тг-канал «Многонационал».
Видео: видеозапись сообщества Вконтакте «ЧП Тюмень».

По видеозаписи можно предположить, что инцидент произошел в холле. Группа подростков (по всей видимости, детей мигрантов) требовала от одного из учеников выполнить что-то на камеру, но он отказался. В результате между ними началась драка, которую пришлось разнимать охраннику. Неизвестно, потребовалась ли пострадавшему медицинская помощь. Школа и департамент образования пока не прокомментировали ситуацию, но запросы им уже отправлены.

Полиция сообщила, что в связи с этой дракой в школу направят инспектора по делам несовершеннолетних.

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В городском департаменте образования редакции 72.RU сообщили, что в настоящее время специалисты проводят внеплановую выездную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, запечатленного на видео.

Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Ленинского административного округа города Тюмени провести проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Также будет дана оценка действиям или бездействию администрации образовательного учреждения и сотрудников частного охранного предприятия, которые не обеспечили безопасность учащихся.

При наличии оснований будут предприняты соответствующие меры реагирования.

Кроме того, под контроль взяты ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту сотрудниками полиции.

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Напомним, что недавно в интернете распространилось видео с избиением мальчика в одном из корпусов школы №63, после чего следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел 24 октября 2024 года в здании школы, где 14-летний подросток нанес побои своему сверстнику. Следственные органы проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, в ходе которой будет дана оценка действиям подростка. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных должностных лиц школы в городе Тюмени.

В администрации города прокомментировали конфликт в школе, отметив, что ба ребенка признали, что вели себя некорректно по отношению к своему однокласснику, и смогли достичь примирения.

В эту историю также вмешалась и прокуратура. Она начала свою проверку.

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Ранее тюменцам рассказали о военных сборах старшеклассников. Школьники, обучающиеся в старших классах тюменских школ должны выезжать на пятидневные военные сборы.

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#Иван Солдатов#Общество#Видео#Происшествия#Школа#Школьники#Новости тюмени#Драки
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